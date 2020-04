Handicap : "Nous serons les derniers à sortir du confinement", estime le directeur général de l'AEIM 54

L'association accompagne 2.500 enfants et adultes handicapés en Meurthe-et-Moselle

18 millions de personnes devront rester confinées au-delà du 11 mai : personnes âgées, personnes souffrant d'affections de longue durée, personnes obèses ou encore personnes handicapées. Une estimation exposée ce jeudi 16 avril par le Pr Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique.

En Meurthe-et-Moselle, l'AEIM-Adapei accompagne 2.500 enfants et adultes handicapés mentaux. 350 d'entre eux sont actuellement hébergés dans des foyers restés ouverts. Mais ces lieux de vie n'accueillent plus les familles pour cause de confinement. "Le défi pour nous, c'est de faire en sorte que chaque établissement soit une forteresse pour que le virus ne rentre pas", martèle le directeur général de l'AEIM 54, Alexandre Horrach. "Le défi n'est pas de réussir à accompagner des personnes malades, c'est de réussir à protéger des personnes qui sont saines."

Expliquer, réexpliquer notamment à l'aide de pictogrammes les gestes barrières, leur donner du sens. Telle est la tâche de tous les instants des éducateurs qui accompagnent un quotidien perturbé. "Il y a des espaces qui ont été redimensionnés, qui offrent moins de liberté de mouvement que d'ordinaire", explique Yves Rizk, directeur du pôle Education de l'association. "Il y a la distanciation sociale : les personnes en situation de handicap ont une certaine proximité dans les relations humaines qu'elles installent. Je dirais que la question de ces gestes barrières est un combat permanent, inscrit dans l'ADN des professionnels depuis le début de la crise."

Apaisement

Un signe fort "parce qu'il est objectif", ajoute Alexandre Horrach, c'est qu'aucun trouble du comportement n'a été observé chez les personnes accompagnées : "S'il n'y a pas eu de manifestation d'agressivité, de manifestation comportementale qui exprimait de la souffrance, c'est probablement parce que les personnes ont su être accompagnées dans l'apaisement".

Le lien physique coupé avec les proches est maintenu vivant grâce aux téléphones, aux tablettes, aux newsletters mais aussi aux cartes postales et aux lettres qui revêtent une importance particulière actuellement. Quand le déconfinement interviendra-t-il ? "Nous savons aujourd'hui que nous serons les derniers à sortir du confinement", lance Alexandre Horrach. "Pour ces personnes fragiles, un déconfinement trop rapide reviendrait à anéantir la totalité des efforts fournis jusqu'à présent et à les mettre face à un danger vital. Nous allons devoir aujourd'hui réinventer la réappropriation d'espaces de liberté en toute sécurité."

Jusqu'à ce jeudi, 25 personnes handicapées hébergées par l'AEIM-Adapei 54 ont présenté des symptômes ou ont été diagnostiquées Covid-19. Certaines sont encore hospitalisées. L'association déplore un décès.