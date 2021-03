Handisport : à Vandoeuvre, des activités sportives gratuites pour lutter contre "l'autoconfinement".

L'union sportive de Vandoeuvre handisport possède au sein de son club 5 activités : foot et basket fauteuil, tir (laser et plomb), haltérophilie et sarbacane. Mais en plus de ces créneaux de club et puisque les personnes en situation de handicap sont public prioritaires pour l'accès aux salles, le club a décidé d'ouvrir des créneaux à tous ceux qui ont envie d'y participer.

La boccia, pétanque en intérieur avec des boules souples, a l'avantage de se pratiquer peu importe le handicap. © Radio France - Johan Gand

En plus des activités habituelles du club, d'autres ont été ajoutées, pour s'adapter au plus grand nombre et varier les pratiques. Chaque jeudi de 15H30 à 17H30, le parc des sports des Nations et ses nombreuses salles est donc totalement réservé à ces ateliers.

"Le plus dur c'est de faire le premier pas"

Une belle idée, avec un objectif au départ, lutter contre l'isolement et l'autoconfinement. Avec les craintes autour de la situation sanitaire actuelle, certaines personnes en situation de handicap hésitent à sortir et encore plus à faire du sport. Certaines structures d'accueil de personnes en situation de handicap hésitent à les laisser participer ou carrément refusent, tant qu'elles ne sont pas vaccinées.

Autant de bâtons dans les roues du club vandopérien qui se bat pourtant pour favoriser cet accès au club et au sport au plus grand nombre. Le président Thomas Jeandel constate que tous les créneaux sont loin d'être plein et il lance donc un grand appel : "Le plus dur c'est de faire le 1er pas, après on sera là pour vous accueillir et vous faire découvrir les sports. On est vraiment sur une pratique santé, bien-être et pourquoi pas faire naître des vocations et rejoindre ensuite le club". Et il n'y pas que sur les journées du jeudi où il manque des gens à l'appel, Thomas Jeandel remarque également que sur les créneaux traditionnels du club, il y a encore des licenciés qui ne sont pas revenus.

Des sports pour tous, adaptés à tous, mais pas que...

Le contexte est pourtant rassurant : de nombreux espaces, des salles grandes, de quoi respecter les distanciations et bien sûr le respect des règles sanitaires en vigueur. "Je me sens plus à l'aise ici qu'en allant faire mes courses ou en me baladant dans Nancy" ironise le président de l'USVH.

Le menu est varié : ce jeudi c'était parcours fauteuil, boccia (sorte de pétanque en intérieur), sarbacane ou tir laser. Les activités sportives sont encadrées par des étudiants en STAPS dont la plupart est en filière APAS (activité physique adaptée et santé). Ils peuvent ainsi avoir un premier contact avec leur futur monde professionnel où la plupart travaillera avec des personnes en situation de handicap.

Plusieurs activités au programme (comme ici le parcours fauteuil), mais le club veut aussi être à l'écoute des envies des participants, en fonction des possibilités. © Radio France - Johan Gand

Des jeunes venus au départ pour un stage dans leur cursus universitaire, mais qui confient tous qu'ils ont été vite séduits par l'ambiance, décrite le plus souvent comme "familiale". Et c'est aussi ce qui motivent la plupart des participants "on s'entend tous très bien" confie Mathilde, licenciée en tir à la carabine au club mais qui s'est laissée tenter par la sarbacane lors d'une séance le jeudi. Cela a porté ses fruits "Je progresse, maintenant j'arrive à toucher le milieu" se réjouit la jeune fille, ravie de cette diversité des sports proposés.