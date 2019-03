Hardy Raffineur rappelle des lots de fromages de chèvre contaminés

Des lots de fromages de chèvre ont été rappelés après la détection de la bactérie Escherichia coli. Produits par la société Hardy Affineur, ils étaient vendus à la coupe chez des fromagers ou des magasins de grande distribution.

Ces retraits concernent les fromages fermiers de chèvre AOP au lait cru Valençay et Petit Valençay commercialisés à partir du 25 janvier 2019 et jusqu'au 15 février. "Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés", explique l'entreprise dans un communiqué.

La société Hardy Affineur se veut néanmoins rassurante. Selon elle, pas la peine de s'inquiéter "en l'absence de symptôme dans les dix jours après la consommation des produits concernés". Un numéro de téléphone a été mis à la disposition des consommateurs pour les renseigner. Il s'agit du 06.71.01.33.75.

La bactérie a été détectée dans leur établissement à Châtillon-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, "lors d'un auto-contrôle" précise le producteur. La Escherichia coli peut entraîner dans la semaine qui suit la consommation, des gastroentérites éventuellement hémorragiques, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre, et pouvant être suivis de complications rénales sévères chez les enfants.