Hausse de la mortalité en 2020 : le Centre-Val de Loire un peu moins touché, le Loiret quasi épargné

Les données ne sont encore provisoires, mais elles permettent déjà de mesurer l'impact de l'épidémie de Covid-19 : selon l'INSEE, la mortalité a augmenté de 8,8% en France en 2020 par rapport à 2019, cela représente 56 040 décès supplémentaires. En région Centre-Val de Loire, la hausse s'élève à + 6,1%, mais avec de gros écarts selon les départements.

1 600 décès supplémentaires en Centre-Val de Loire

Cette hausse régionale de + 6,1% correspond à 1 600 décès supplémentaires par rapport à 2019. "C'est un chiffre tout à fait significatif, commente Vincent Bernard, chef du service Études et Diffusion à la direction régionale de l'Insee Centre-Val de Loire, et sans aucun doute l'épidémie a joué un rôle décisif là-dedans." On peut d'ailleurs voir les deux vagues de Covid-19, au printemps puis à l'automne, dans l'évolution de la mortalité :

Le rôle de l'épidémie est à la fois direct et indirect : la mortalité liée directement au Covid-19 est en fait estimée à 1 800 décès en 2020 dans notre région, mais le contexte sanitaire a aussi entraîné des sous-mortalités pour d'autres pathologies. "C'est compliqué à mesurer précisément, indique Vincent Bernard, mais on sait, par exemple, que le premier confinement a eu aussi pour effet une baisse de la mortalité sur les routes et que les gestes-barrières ont permis de limiter l'effet d'autres virus comme celui de la grippe, qui a touché en France 2,5 fois de moins de personnes qu'en 2019."

De grosses variations selon les départements

La hausse de la mortalité varie beaucoup selon les départements : elle a été plus faible dans l'Indre-et-Loire (+5,3%) et surtout dans le Loiret (+0,9%) ; elle a, en revanche, davantage été marquée dans l'Indre (+8,2%) et dans le Cher (+8,4%) et elle a atteint un pic dans le Loir-et-Cher (+10,6%).

Des contrastes qui surprennent même Vincent Bernard : "Dans le Loiret, la hausse de la mortalité relève de l'épaisseur du trait - pour faire simple, elle n'existe pas. Pourquoi le Loiret a-t-il mieux résisté que les autres départements ? Honnêtement, à ce jour, je n'ai pas d'explication convaincante."

L'énigme du Loiret, 10 fois moins touché que la moyenne nationale

Le statisticien avance certes un élément : la structure démographique des départements. "Il est clair que l'épidémie a surtout touché les personnes âgées, du moins en terme de décès. Or le Loiret comme l'Indre-et-Loire sont des départements où la population est relativement jeune, il y a donc là une raison structurelle pour que la hausse de la mortalité y soit plus faible. Mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi le Loiret a été 10 fois moins touché que la moyenne nationale, en dépit de sa proximité avec la région parisienne."

L'hôpital d'Orléans a pourtant bien été confronté aux deux vagues épidémiques, mais l'INSEE établit ses données en se basant sur l'état-civil des communes : c'est donc le lieu de résidence qui est retenu, et non pas le lieu du décès. Les patients décédés au CHRO se retrouvent ainsi "dispatchés" sur plusieurs départements.