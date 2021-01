Hausse des cas de coronavirus au CHNDS : "inquiet non mais vigilant oui"

Entre les patients accueillis et les soignants testés positifs, les chiffres de contamination au coronavirus sont à la hausse au CHNDS. L'hôpital du nord Deux-Sèvres se réorganise pour redéployer des moyens et a reçu le renfort de pompiers.

A l'hopital nord Deux-Sèvres, les cas de covid-19 n'ont jamais été aussi nombreux. "On a une augmentation assez significative sur la dernière semaine, la semaine entre Noël et le premier de l'an. Les chiffres que l'on a actuellement sont des chiffres jamais atteints lors de la première vague ni le début de la deuxième", indique Bruno Bonnain, directeur délégué du CHNDS.

Sur le site principal de Faye-l'Abbesse, l'unité covid-19 de 15 lits est pleine. 15 patients sont également accueillis dans l'unité de soins de suite et de rééducation ouverte en complémentarité. L'hôpital confronté aussi à des cas chez les soignants, une vingtaine ont été testés positifs.. Sur le site de Parthenay, le dernier bilan est d'une dizaine de patients positifs et une dizaine de soignants. A l'ehpad de Thouars, des cas sont confirmés chez une dizaine de résidents et deux soignants.

Les pompiers en renfort

"Inquiet non mais vigilant oui", commente le directeur délégué de l'hôpital. Bruno Bonnain indique qu'une cellule de crise se réunit quotidiennement. Le CHNDS s'est réorganisé pour redéployer les moyens : consultations déprogrammées sur les site de Thouars et Parthenay, déprogrammation également des chirurgies non urgentes.

"Et puis on bénéficie d'un renfort du SDIS. Des pompiers formés aide-soignants et infirmiers qui sont mis à disposition dans l’hôpital pour nous aider sur certains services en difficulté pour pallier un peu à l'absentéisme de nos soignants qui sont eux-mêmes malades". Et Bruno Bonnain de rassurer. "On a encore d'autres pistes si jamais la situation venait à empirer. Ce qu'il faut que les gens comprennent c'est que la covid-19 circule énormément et que plus les gens sont raisonnables à l'extérieur a priori moins les établissements sont en difficulté".