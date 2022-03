Dans le Nord, le taux d’incidence atteint les 1089 cas pour 100.000 habitants. C’est pire dans le Pas de Calais où ce taux grimpe à 1272 cas. Ce jeudi 24 mars, l’ARS des Hauts de France publiera de nouveaux chiffres de la semaine écoulée pour la région, l'une des plus touchées de l’Hexagone.

Hausse des cas de covid dans le Nord et le Pas de Calais

Raphaël Darchicourt, médecin généraliste à Villeneuve d'Ascq constate une hausse des cas de covid dans son cabinet, quelle que soit sa patientèle, jeune ou plus âgée.

Ce mercredi 23 mars, plus de 145.000 nouveaux cas de covid ont été recensés sur toute la France. C'est 37.000 de plus qu'il y a seulement une semaine. Dans le Nord, le taux d'incidence est supérieur à 1000 pour 100.000 habitants. Dans le Pas de Calais, ce taux avoisine les 1.200 pour 100.000 habitants, soit plus de 250 cas supplémentaires comparés à la moyenne nationale.

Cette nouvelle flambée des contaminations, Raphaël Darchicourt, médecin généraliste à Villeneuve d'Ascq la constate dans son cabinet.

Il y a une remontée qui n'a peut-être pas été anticipée. On a beaucoup de symptômes grippaux qui sont en général des cas de covid.

« Mais les tests sont trompeurs,explique ce médecin, car ils peuvent se révéler positifs seulement plusieurs jours après la contamination. «

Des tests en tous cas, Aline Le breton,, pharmacienne dans le centre-ville de Lille en fait de plus en plus depuis deux semaines.

On a 15 à 20% de cas positifs chaque jour. Copier

Mais cette pharmacienne fait aussi remarquer que la vaccination se poursuit. Dans son officine, plusieurs fois par semaine des séries d’injections anti-covid sont réalisées. L’ARS a par ailleurs décidé de maintenir ouverts 54 centres de vaccination dans toute la région.