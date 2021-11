Hausse des cas de COVID : "déjà une répercussion" sur les hospitalisations à Bordeaux

Plus de 9 500 nouvelles contaminations au coronavirus détectées ce jeudi en France, contre 6 000 la semaine passée. Les chiffres de l'épidémie repartent à la hausse. Et la Gironde n'échappe pas à cette tendance. Pour preuve, le cluster en cours à l'hôpital Saint-André à Bordeaux. "Une situation dont il faut vraiment se méfier et à laquelle il faut faire face", analyse Yann Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux. "Tout le monde s'est relâché sur les gestes barrières, sur le masque, sur le lavage des mains, sur la bise ou le serrage de mains. Il faut être très, très vigilant", ajoute-t-il.

D'autant que la hausse du nombre de contaminations quotidiennes a déjà une répercussion sur les hospitalisations, à Bordeaux. Une répercussion "faible" pour l'instant, "néanmoins, ça monte chaque jour", relève Yann Bubien, qui évoque 51 patients actuellement hospitalisés pour COVID-19 à Bordeaux, dont 20 en réanimation. "On a repris les cellules de crise, pour le COVID-19 mais également pour la pédiatrie, puisque nous avons des difficultés avec l'épidémie de bronchiolite particulièrement virulente", précise-t-il. Les épidémies hivernales qui viennent donc compliquer un peu plus la situation d'un hôpital déjà engorgé et frappé par le ras-le-bol des soignants, dont certains n'hésitent plus à quitter l'hôpital public.