Hausse des infections covid dans le Bas-Rhin : "les gens sont étonnés de se retrouver positifs"

11 cas de covid confirmés en deux jours parmi ses patients, le docteur John Lenertz, médecin généraliste à Sélestat, n'avait pas vu ça depuis des semaines. Les contaminations sont en hausse dans le Bas-Rhin en cette fin mars. Le 31, le département affiche d'ailleurs le taux d'incidence le plus élevé de France, avec 185 nouveaux cas par semaine pour 100.000 habitants.

On est encore loin des chiffres du mois de décembre dernier, beaucoup plus élevés , et pourtant les comportements ont changé, tout comme le rapport à la maladie. "Les patients ne pensent plus au covid. Ils ont mal à la gorge, ils toussent et ils sont tout à fait étonnés de se retrouver positif."

Gestes barrière oubliés

La propagation du virus ne surprend pas ce médecin, qui souligne que les gestes barrières sont oubliés. "Les gens ne prennent plus aucune précaution, même vis à vis de leurs aînés, ils vont les voir en maison de retraite, même avec le covid." Et c'est une erreur ajoute Dan Sellam, président SOS médecins Strasbourg. Certains gestes de bon sens devraient être adoptés pour d'autres maladies. "Lorsqu'on tousse on porte un masque, lorsqu'on se sent fébrile, on porte un masque, quand on a des symptômes type gastro ou syndromes grippaux, on se lave les mains, on évite le repas avec la mamie qui est fatiguée."

Le médecin souligne tout de même un effet positif dans les changements de règlementation sur le covid. C'est de nouveau aux médecins de décider, notamment pour les arrêts maladie. Depuis le 1er février, l'isolement n'est plus obligatoire pour les malades du covid , mais il est recommandé de ne pas aller dans les endroits fréquentés pour éviter de contaminer les autres, et de mettre un masque, notamment en présence de personnes âgées.