Hausse des prix des carburants : un infirmier niçois fait désormais toutes ses tournées à vélo

Les infirmiers sont essentiels pour beaucoup d'entre nous et pourtant leur quotidien est de plus en plus difficile avec la hausse des prix des carburants. Pour faire des économies, un infirmier de Nice qui fait désormais ses tournées à vélo.

"C'est une économie de 60 voire 80 euros par mois"

Pour suivre Franz Bousségui il faut une bonne bicyclette et surtout ne pas avoir peur de transpirer en grimpant les collines de Nice. Une vraie course de fond. "Tous les matins c'est la course", dit le président du Syndicat Convergence Infirmière dans les Alpes-Maritimes en enfourchant son vélo. Le vélo pour lui c'est plus pratique mais surtout beaucoup plus économique. "C'est une économie de 60 voire 80 euros par mois", assure-t-il.

Entre 7 heures et 19 heures il sillonne la ville. Pour le matériel, il ne transporte dans son sac à dos que le strict minimum, un stéthoscope et un tensiomètre. Les pansements et le reste sont apportés par des collègues de son cabinet qui font leur tournée en voiture.

Arrivée chez sa première patiente il ne perd pas une minute. "Je prépare son pilulier. On s'occupe du renouvellement des ordonnances, on va récupérer les médicaments à la pharmacie et on vérifie tous les jours que la prise de médicaments à bien été faite", explique-t-il.

"On est le personnage pivot de la prise en charge"

Au delà des gestes médicaux, c'est surtout le lien social qui est important selon lui. "C'est à moi de faire le lien avec le médecin. On a beaucoup de personnes âgées dépendantes qui sont seules donc on gère toute l'intendance. On est le personnage pivot de la prise en charge", détaille Franz Bousségui.

Malgré un salaire qui n'a pas bougé depuis des années, des tâches administratives de plus en plus lourdes et des charges toujours plus importantes, l'infirmier niçois passionné par son métier n'en changerait pour rien au monde.