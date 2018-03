Évreux, France

Pendant des années, les enfants de Chantal, une habitante d’Évreux de 58 ans, lui ont, comme elle dit, pris la tête pour qu'elle arrête de fumer. Les enfants n'étaient pas tendres avec les parents. Chantal fumait depuis trente ans, son mari Rodolphe depuis 40 ans.

A la maison, c'était le nuage de Tchernobyl " - Chantal

Le rituel était bien souvent le même. Première clope vers 10h30, puis Chantal enchaînait toute la journée. Le enfants ont été le véritable déclic : "même si on fumait dans une autre pièce et que j'ouvrais bien les fenêtres, les enfants nous ont fait comprendre que c'était trop... ils toussaient dès qu'ils nous voyaient".

Un arrêt du jour au lendemain, sans aucune aide

Devant l'insistance des enfants, le couple décide un bon matin d'arrêter, sans aide, sans patch, sans rien... juste la volonté. Chantal le reconnaît, "les deux premiers moins ont été très durs"... La repentie se jette sur la nourriture, salée, sucrée, sur tout ce qu'elle trouve, les bonbons aussi... Elle prend 12 kilos, son mari 15. Elle devient irritable, ne sort plus de chez elle, elle le dit avec franchise "je suis même devenue méchante".

Une fois je me suis même retrouvée à menacer mon mari avec un couteau.

Après cette descente aux enfers, le couple déménage et les tensions s'apaisent.

Chantal a craqué une seule fois

Une seule cigarette, lors du décès de sa belle-mère qu'elle aimait beaucoup. Mais elle se ressaisit pour ne pas mettre à mal tous ses efforts. "Chantal, non! il ne faut pas que tu y retournes! , tu ne vas pas replonger!" Au quotidien , le besoin a disparu. Les mégots par terre, l'odeur du tabac, ça la dégoûte. Chantal et Rodolphe sont bien contents d'avoir arrêté. A près de huit euros le paquet, ils sont en meilleure santé, moins essoufflés et font de sacrées économies et c'est même un petit pactole : 50 000 euros qui ne sont pas partis en fumée et qui leur ont servi à faire des voyages.