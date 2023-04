Hausse du tarif de la consultation médicale de 1€50 : "c'est presque insultant" pour les médecins Lorrains

Les consultations chez les médecins coûteront bientôt plus cher mais pas encore assez à leur goût. Un "règlement arbitral" a été présenté aux syndicats de médecins libéraux ce lundi 24 avril, après l'échec des négociations avec l'Assurance maladie. Les tarifs retenus sont très loin des 50 euros réclamés depuis des mois.

La revalorisation atteindra finalement 1€50, soit désormais 26,50€ minimum la consultation chez un généraliste et 31,50€ chez les spécialistes. Les nouveaux tarifs doivent encore être approuvés par le ministre de la Santé, François Braun et entreront en vigueur à la fin du mois d'octobre. En Lorraine, l'annonce fait l'effet d'une douche froide aux médecins libéraux.

"C'est comme donner une piécette à un mendiant"

Certains médecins voient une forme de mépris dans la revalorisation de 1€50. "C'est presque insultant parce qu'on nous dit 'on a besoin de vous' et on nous augmente d'1€50, ce n'est absolument rien", estime le Dr Xavier Grang, également président du syndicat MG France en Meurthe-et-Moselle. La pilule a également du mal à passer pour le Dr Soline Guillaume : "ça ne rime à rien et ça ne fait pas avancer la qualité des soins pour nos patients, c'est un petit peu comme donner une piécette à un mendiant".

Autre point de colère : le montant de la revalorisation ne couvre pas l'inflation. "On n'a pas été augmenté depuis 2016, la revalorisation ne correspond pas à l'inflation, sinon il faudrait que la consultation soit à 30 euros", insiste le Dr Xavier Grang.

Vers une fuite des jeunes médecins ?

Les médecins regrettent également de ne pas pouvoir investir, faute de revalorisation suffisante. "On ne peut pas continuer à consulter à ce prix, ça ne nous permet pas d'embaucher du monde, ni d'investir dans du matériel", déplore le Dr Soline Guillaumin, porte-parole du collectif Médecins pour demain.

Enfin, la crainte concerne la perte d'attractivité du métier. Les généralistes redoutent de voir les jeunes médecins fuir la profession. "Sans une revalorisation significative, les jeunes confrères refuseront de s'installer. À ce tarif-là, ils ne peuvent pas fonctionner", ajoute-t-elle. Les déserts médicaux risquent de s'accentuer en France, selon les professionnels. D'ici cinq ans, 40 % des médecins libéraux vont partir à la retraite.