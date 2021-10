Haut-Rhin : après leur SOS et la forte mobilisation des élus, un médecin va s'installer à Buhl

"J'ai le sourire, tout va bien et en plus il y a le soleil chez nous" se réjouit le maire de Buhl, Yves Coquelle. Les cinq maires des communes de Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Buhl et Murbach s'étaient mobilisés au mois de janvier, ils recherchaient désespérément un médecin , leur vœu a été exaucé.

"Avec mon adjointe Marianne Loewert, on a passé des coups de fil et des coups de fil. On avait des contacts, mais rien de concret. Aujourd'hui nous sommes heureux,' savoure le maire de Buhl.

Clip, banderoles, la mobilisation a payé

Un médecin venu du Pas-de-Calais va s'installer début janvier 2022 à Buhl. Le docteur Philippe Millet va remplacer le médecin parti à la retraite. Il connait bien l'Alsace, il y venait tous les ans en vacances, son fils est installé aussi dans la région de Mulhouse, il voulait se rapprocher de lui.

Des pancartes ont été installées à l'entrée des cinq communes © Radio France - Guillaume Chhum

C'est le soulagement dans le Haut Florival Copier

"Ce sont des amis qui habitent Schweighouse qui m'ont alerté sur les pancartes affichées par les maires. Ils savaient que je voulais être plus proche de mon fils. J'ai contacté les élus et on a fini par conclure," raconte le docteur Philippe Millet.

Pour attirer le médecin, les élus ont déployé des banderoles à l'entrée des communes concernées, réalisé un clip, multiplié les petites annonces. Dans le secteur qui compte 7.500 habitants, c'est le soulagement. Le nouveau médecin fera en plus des visites à domicile, ce qui rassure les personnes âgées qui n'ont pas de voiture. Dès le 15 décembre, la mairie dévoilera le nouveau numéro de téléphone qu'il faut contacter pour joindre les deux médecins.

Le maire de Buhl Yves Coquelle soulagé de l'arrivée d'un nouveau médecin Copier

Une succession difficile à trouver

Le docteur Philippe Millet va s'installer dans le centre médical, où il y a déjà un autre médecin, un dentiste et un pharmacien. Toutefois, Philippe Millet cherche toujours quelqu'un pour lui succéder dans le Pas-de-Calais. Il n'a pas encore trouvé. Il était installé dans le nord, depuis 21 ans.