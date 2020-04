Haut-Rhin: au centre de rééducation d'Aubure, les patients atteints du Covid-19 doivent tout réapprendre

Les malades touchés par le coronavirus qui sortent de l'hôpital ne rentrent pas tous directement chez eux. Ceux qui ont été plus sévèrement touchés doivent parfois tout réapprendre : se tenir debout, marcher, manger, parler. A Aubure (Haut-Rhin), une unité de vingt lits a été créée il y a un mois au sein du centre de rééducation fonctionnelle du Muesberg.

Les patients admis ont entre 47 et 99 ans. La rééducation est très longue. "C'est comme un spationaute qui a orbité autour de la Terre pendant une semaine, voire quinze jours. Quand il revient, il sort de la capsule, on le soutient pour l'aider à marcher. Pour nos patients, c'est exactement la même chose" explique Vincent Stoffel, le médecin-chef du centre.

Jusqu'à trois mois de rééducation

Par exemple, "_un patient qui a été ventilé pendant quatre semaines en réanimation_, et qui présente une fonte musculaire et des escarres, peut mettre trois moins à s'en relever". Des aide-soignants, des médecins, des kinés, des ergothérapeutes et des diététiciennes s'occupent d'eux au quotidien à Aubure.

Vincent Stoffel se veut résolument optimiste : "ils vont reprendre du poil de la bête. Avec l'air de la montagne, les bons soins et les brioches de la boulangerie du coin, ça va le faire!" L'autre bonne nouvelle, le centre d'Aubure peut compter sur le retour de plusieurs personnels depuis plusieurs jours. Certains d'entre eux étaient, eux aussi, touchés par le Covid-19.