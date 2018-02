Ungersheim, France

Un documentaire sur Thomas Pesquet et la mission de l'astronaute Français à bord de la station spatiale internationale. "Dans les yeux de Thomas Pesquet" sera projeté à partir de ce samedi 10 février et jusqu'à la fin de la saison dans le parc du Petit Prince, dans le Haut-Rhin, chez nous en Alsace. Deux autres projections : à la Cité de l'Espace de Toulouse et au Futuroscope de Poitiers.

Première projection du film « Dans les yeux de Thomas Pesquet » au #Kinémax du #Futuroscope 🚀🛰 pic.twitter.com/bxPRZKsCDi — Futuroscope (@futuroscope) February 10, 2018

Le film a été présenté en avant-première à la Cité de l'espace à Toulouse. Il a été réalisé par le Français Pierre-Emmanuel Le Goff et l'Allemand Jürgen Hansen. Il dure 25 minutes et est soutenu par l'Agence européenne de l'espace (ESA) et la NASA, avec les commentaires de la comédienne Marion Cotillard.

Des images exceptionnelles

Le film propose des images exceptionnelles, une sorte de journal de bord de Thomas Pesquet. On voit l'entraînement, notamment dans la piscine, puis le décollage, le rêve d'une vie qui se réalise. "J'ai du mal à y croire moi-même, mais c'est pour de vrai", avoue-t-il lors de sa première conversation téléphonique avec sa femme juste après son voyage dans Soyouz. Il y a des images à couper le souffle, celle "de la fragilité de la terre", dixit Pesquet qui réaffirme sa volonté de défendre la planète Terre. Ou celle de sa sortie extra-véhiculaire, l'utopie d'une vie pour tous les terriens.

Au total, la mission de Pesquet entre novembre 2016 et juin 2017 a permis de rapporter 600 heures d'images dans l'espace et quelque 100 supplémentaires sur terre à l'entraînement. "Il a un vrai regard de cinéaste. Il nous a ramené des séquences inattendues", a expliqué M. Le Goff, précisant que le spationaute était parti dans l'ISS avec un véritable plan de tournage qu'il avait parfaitement suivi.

La vie de Pesquet au jour le jour

Dans l'ISS, qui ressemble à l'intérieur d'un ordinateur, le spectateur vit au jour le jour avec Pesquet : sa difficulté au début à maîtriser les conséquences de l'impesanteur, les expériences scientifiques, les instants de convivialité, le ménage du samedi ou les longues périodes de sport car il faut compenser les pertes musculaires. On y voit aussi Thomas Pesquet interpréter un morceau de saxophone, intitulé "Into the infinit", créé spécialement par le saxophoniste Guillaume Perret, compositeur et arrangeur de jazz.

Depuis son retour sur terre, deux DVD intitulés "Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros et Thomas Pesquet, l'envoyé spatial" ont déjà été mis en vente. Plusieurs autres formats sont prévus dans les prochains mois, notamment "Dans la peau de Thomas Pesquet" en réalité virtuelle, cette version sera présentée lors du prochain festival de Cannes.