Haut-Rhin : dix cas de Covid, l'école de Folgensbourg ferme pendant une semaine

L'Agence régionale de santé annonce vendredi que dix cas de Covid-19 sont confirmés à l'école de Folgensbourg. Un dépistage massif va être organisé, et l'accueil des enfants est suspendu, à l'école et au périscolaire.

Un nouvel établissement alsacien est touché par le coronavirus. Dix cas sont confirmés à l'école maternelle et primaire et au périscolaire de Folgensbourg, dans le Haut-Rhin. L'accueil des enfants à l'école et au périscolaire est suspendu pendant une semaine, et devrait reprendre lundi 28 septembre au matin.

Un dépistage massif va être organisé

Dans un communiqué diffusé vendredi 18 septembre au soir, l'Agence régionale de santé (ARS) dit avoir contacté et isolé les personnes qui ont eu des contacts "à risque" avec ces cas confirmés, autrement dit des contacts sans application des mesures barrière et de distanciation sociale.

"À ce stade, les investigations épidémiologiques ne permettent pas de déterminer les chaînes de contamination. Une des hypothèses est la circulation du virus active au sein de l'école et du périscolaire", écrit l'ARS. Un dépistage massif de la population de Folgensbourg, commune d'environ 900 habitants, va être organisé en fin de semaine prochaine.