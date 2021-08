Haut-Rhin : le pass sanitaire obligatoire dès vendredi pour accéder à sept centres commerciaux

La situation sanitaire s'est de nouveau dégradée ces dernières semaines dans le Haut-Rhin. La préfecture annonce donc mercredi soir la mise en place du pass sanitaire pour accéder à sept centre commerciaux, dont la surface commerciale utile est supérieure à 20.000 m². Il s'agit des centres suivants :

Centre commercial LECLERC à Cernay

Centre commercial CORA à Houssen

Centre commercial CARREFOUR Ile Napoléon à Illzach

Centre commercial CORA Dornach à Mulhouse

Centre commercial AUCHAN à Mulhouse

Magasin IKEA Mulhouse à Morschwiller-le-Bas

Centre commercial CORA à Wittenheim

Forte dégradation de la situation sanitaire

Le Haut-Rhin est le département du Grand Est qui enregistre ces derniers jours la plus forte augmentation de ses indicateurs sanitaires. Selon les chiffres de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de Santé publique France, le taux de positivité est passé de 1,9 % à 2,9 % entre le 2 août et le 17 août, soit une progression de 52,6 %. Quant au taux d’incidence, il ne cesse d’augmenter depuis le début de l’été. Alors, qu’il affichait 13,4 pour 100.000 habitants le 2 juillet, il est passé à 148,8 le 2 août pour atteindre 218 au 17 août.

La présentation du pass sanitaire est applicable dès le vendredi 20 août pour tous les clients qui souhaiteraient accéder à ces établissements. Les gestionnaires des établissements concernés ont été informés en amont de cette décision.

À cette mesure s’ajoute également à compter du 20 août, une obligation du port du masque dans les établissements, lieux et événements dont l’accès est soumis à la présentation du pass sanitaire.