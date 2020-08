Coronavirus : masque obligatoire dans le centre ville de Mulhouse, mesures renforcées dans le Haut-Rhin

En raison d'une reprise de l'épidémie de coronavirus, le préfet du Haut-Rhin prend de nouvelles mesures : le port du masque obligatoire dans le centre ville de Mulhouse et lors de rassemblements de plus de 10 personnes dans le département.

Le préfet du Haut-Rhin a décidé d'étendre l’obligation du port du masque dans certains espaces publics ouverts du département. A compter du vendredi 14 août et jusqu’au dimanche 30 août, le port du masque devient obligatoire pour les personnes de onze ans et plus participant à :

Tout rassemblement , réunion ou activité organisé sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes et soumis à une déclaration au préfet de département, à l’exception des activités sportives et artistiques sous réserve qu’elles respectent les protocoles sanitaires en vigueur et des rites accomplis lors d’une célébration religieuse lorsqu’ils nécessitent que le masque soit momentanément retiré ;

Port du masque obligatoire dans le centre ville de Mulhouse

Des mesures complémentaires s'appliquent à la ville de Mulhouse. Le port du masque devient également obligatoire à compter du vendredi 14 août pour les personnes circulant de 9h à 20h à l’intérieur du centre piétonnier de Mulhouse, bordé par les rues suivantes : avenue Kennedy, rue de Metz, rue de la Somme, eue de la sinne, rue Jacques Preiss et rue Gutenberg.

Les autorité rappellent que tout manquement à cette obligation de port du masque est passible d’une amende de 135€. Les contrôles seront renforcés par les forces de police et de gendarmerie dès vendredi.

Le préfet du Haut-Rhin appelle "chacun à une vigilance accrue, dans un contexte de reprise épidémique sur le territoire national. Le respect des gestes barrières (se laver les mains, tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique), la distanciation physique (au moins un mètre entre deux personnes) et le port du masque partout où il est exigé et utile, sont plus que jamais nécessaires pour protéger les habitants du Haut-Rhin face à la propagation du virus".

Le département du Haut-Rhin a été l'un des plus touchés par l'épidémie de coronavirus dès la début du mois de mars.