Haut-Rhin : les contrôles sur le respect du couvre-feu à 18 heures renforcés

Les contrôles sur le respect du couvre-feu à 18 heures vont s'intensifier ce week-end dans le Haut-Rhin prévient ce vendredi la préfecture. Les autorités sanitaires s'inquiètent de la circulation toujours plus intense des différents variants du Covid-19 et ne veulent pas voir la population se relâcher sur les mesures sanitaires à la veille des vacances.

Piqûre de rappel

Les vacances arrivent mais le virus lui est toujours là rappelle la préfecture du Haut-Rhin. Le taux d'incidence est 131 cas pour 100 000 habitants selon les données de Santé publique France. En comparaison, il est de 157 cas pour le Bas-Rhin, et de 175 cas à l'échelle de la région Grand-Est.

Le facteur aggravant vient des nouvelles souches du Covid-19. Le variant anglais concerne maintenant 21,3% des nouvelles contaminations dans le Haut-Rhin. Cela monte à 35% pour le Bas-Rhin.

Prévenir d'un relâchement

La préfecture du Haut-Rhin redoute également que la population se relâche pendant les vacances. Non seulement les contrôles sur le respect du couvre-feu à 18 heures vont s'intensifier, mais les "fêtes et rassemblements clandestins" seront aussi recherchés plus intensément. Les autorités veulent aussi veiller au bon respect des jauges maximales dans les grandes et moyennes surfaces.

La préfecture du Bas-Rhin a également rappelé dans un communiqué l'importance du respect des gestes barrières et consignes sanitaires. Pour rappel, le montant de l’amende pour non-respect des mesures sanitaires s’élève à 135 euros et peut monter jusqu’à 3750 euros en cas de récidive.