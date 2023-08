Haut-Rhin : trois Ehpad du groupe Bridge sous administration provisoire pour "dysfonctionnements" graves

"Des dysfonctionnements qui détériorent gravement la qualité de la prise en charge des résidents et les mettent ainsi en danger." C'est ce qui est ressorti de plusieurs missions d'inspection menées par l'Agence régionale de santé (ARS) et la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), entre mai 2022 et août 2023, dans les Ehpad Les Fontaines des communes de Lutterbach, Kembs et Horbourg-Wihr, dans le Haut-Rhin.

ⓘ Publicité

L'ARS annonce mercredi 30 août le placement des trois établissements sous administration provisoire. Ils étaient jusqu'ici gérés par la société Les Fontaines Ehpad, dont Bridge est l'unique actionnaire. La direction du groupe, sollicitée par l'AFP, évoque des "difficultés de recrutement et de présence du personnel", et assure avoir mis en place un plan de recrutement.

C'est le directeur général de la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse, Diego Calabro, qui est nommé administrateur provisoire pour six mois, renouvelables une fois. L'ARS précise que sa mission vise à "instaurer les conditions humaines et matérielles permettant de préserver de manière pérenne la qualité des soins et de l'accompagnement".

Les Ehpad des Fontaines de Horbourg-Wihr, Lutterbach et Kembs (Haut-Rhin) ont été rachetés par le groupe Bridge en décembre 2021. Les salariés avaient alors alerté le ministère de la Santé , faisant part de leurs inquiétudes. En 2022, deux établissements du groupe Bridge ont également été dans le viseur, l'un dans l'Yonne avait été placé sous administration provisoire, et l'autre du Calvados avait fait l'objet d'une interdiction d'accueillir de nouveaux résidents.