Haut-Rhin : un appel aux propriétaires de chiens, pour participer à la détection de la Covid-19

Dans le Haut-Rhin, un appel est lancé aux propriétaires de chiens, pour qu'ils forment leur compagnon à quatre pattes, pour la détection de la Covid-19.

L'appel est lancé par le Rotary Club de Colmar et l'équipe Nosaïs de l'école nationale vétérinaire d'Alfort. L'école avait formé il y a quelques temps Pokaa, un golden retriever qui intervient déjà à la maison de retraite de Kunheim près de Colmar.

Trouver des successeurs à Pokaa, le chien renifleur de Covid-19, basé à Kunheim

Ces chiens sont amenés à intervenir notamment dans les EHPAD. C'est une détection grâce à un prélèvement de sueur sous les aisselles que le chien renifle. Une technique moins intrusive que le prélèvement dans le nez et complétée par un test PCR, si c'est positif.

Des chiens déjà formés à la détection de la Covid-19 © Radio France - Guillaume Chhum

"Le but c'est que Pokaa donne des idées à tout le monde. Il faut quand même une bonne volonté. C'est long, c'est dur, mais le résultat est assez extraordinaire," explique Christophe Pflieger, vétérinaire à Colmar et pilote du projet pour le Rotary Club Bartholdi Colmar.

La formation se déroule sur deux mois environ, ce sont en priorité les chiens qui ont une truffe aiguisée, comme les bergers allemands, les labradors, les golden retriever ou encore les chiens de chasse.

Appui du Rotary de Colmar pour la sélection des propriétaires de chiens

Ce dispositif est appuyé par le Rotary Colmar Bartholdi . " On essaye de communiquer au maximum sur la possibilité de former les chiens et en même temps sur la possibilité de s'inscrire et nous transmettrons les candidatures à la cellule régionale qui fera sa sélection," précise le président du Rotay, Claude Janot.

L'Alsace veut-être pionnière dans cette appel? car elle a été fortement touchée par la Covid-19 lors de la premières vague. Si sous êtes intéressés, vous pouvez contacter le Rotary Club Colmar Barthodi, 2 avenue de la République à Colmar.

Ou envoyer un mail à : rotary.nosais@gmail.com