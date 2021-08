Haut-Rhin : un bus itinérant pour vacciner près des grandes surfaces et des marchés

Alors que les contaminations repartent à la hausse avec le variant delta, un bus itinérant va sillonner les villes du Haut-Rhin pendant deux mois. L'objectif est d'aller à la rencontre des personnes les plus éloignées de la vaccination : les jeunes et les plus précaires.

Le Vacci'Move ou centre mobile de vaccination est en service depuis ce lundi 2 août à Mulhouse. Il va sillonner plusieurs villes et quartiers du Haut-Rhin, notamment dans la région de Mulhouse et de Colmar.

L'objectif est d'aller au plus près de la population pour les sensibiliser à la vaccination. alors que le variant delta fait multiplier les contaminations. La principale cible : les jeunes et les personnes en situation de précarité, éloignées de la vaccination.

Une unité mobile à la rencontre des jeunes et des personnes éloignées des soins

Cette unité mobile de 60 mètres carrés, avec une équipe médicale va pouvoir vacciner 6 jours sur 7, jusqu'au 2 octobre. _"C'est gratuit, sans rendez-vous et ça vous prend 20 minutes, "_explique le docteur Frédéric Tryniszewski, médecin qui soutient ce bus itinérant. Il s'agit de la vaccination de première injection, le bus reviendra ensuite pour la deuxième injection au même endroit.

Une des quatre cabines de vaccination © Radio France - Guillaume Chhum

57% de la population du Haut-Rhin a eu sa première dose, mais il faut surtout renforcer la vaccination dans la région de Mulhouse où elle est en retard.

La population près de Mulhouse est plus jeune, plus précaire et moins vaccinée, précise l'Agence Régionale de Santé. Le bus s'installe dans les endroits stratégiques : dans des quartiers, sur les parkings de grandes surfaces, sur les marchés, pour toucher le plus de monde possible.

Avec 4 postes d'injections, le Vacci Move peut faire 500 vaccinations par jour et 3.000 par semaine.

Les dates du Vacci'Move de 8h à 20h

Lundi 2 et mardi 3 août-parking LIDL 22 rue de Thann–Mulhouse

Mercredi 4 et jeudi 5 août-parking Carrefour Av de Fribourg–Illzach

Vendredi 6 août-parking centre commercial Cora Wittenheim, 130 rue deSoultz–Wittenheim

Samedi 7 août-parking Décathlon, Zac du Carreau Anna, Rue des Mines–Wittenheim

Lundi 9 et mardi 10 août-parkingEspace 110, 1 Av des Rives d'Ill–Illzach

Mercredi 11 août-quartier Europe parking du supermarché Match-Colmar

Jeudi 12 août-cité administrative rue Fleischauer-Colmar

Vendredi 13 et samedi 14 août-Cora Dornach, 258 rue de Belfort–Mulhouse

Lundi 16 et mardi 17 août-parvis CSCWolf-Wagner, Moulin des couleurs, 43rue d'Agen–Mulhouse

Mercredi 18 et jeudi 19 août-Coteaux-Boulevard des Nations–Mulhouse

Vendredi 20 août-parvis Box Briand–Mulhouse

Samedi 21 août-parking du marché–rue du Siphon / 7 rue Descartes–Mulhouse

Lundi 23 et mardi 24 août-place Paul Hauger, Drouot–Mulhouse

Mercredi 25 août-place Franklin–Mulhouse

Jeudi 26 août-parking du Parc Salvator rue Salvator–Mulhouse

Vendredi 27 août-parking Leclerc en face du sav Av d’Alsace–Cernay

Samedi 28 août-parking IKEA parc des collines Place du Renne–Morschwiller-le-Bas

Lundi 30 et mardi 31 août-Bourtzwiller / Centre Sportif Doller 5 rue de Toulon–Mulhouse