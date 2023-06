Haut-Rhin : un "casting" pour recruter des chiens détecteurs de maladies comme le cancer

A Kunheim dans le Haut-Rhin, toute cette journée de mercredi a eu lieu un "casting" pour trouver six chiens qui seront formés à la détection olfactive des maladies comme les cancers. Une quinzaine de personnes sont venues, accompagnées de leur animal de compagnie, pour passer un entretien.

Trouver le bon binôme maitre-animal

C'est le cas d'Angèle. " Je suis venue avec mon berger allemand Falco. Je fais déjà travailler son odorat avec le pistage. J'ai une passion avec le chien. J'ai hâte de commencer et travailler différemment, pour faire évoluer la qualité olfactive de mon chien," explique cette candidate à la formation.

Falco est candidat pour être un chien détecteur de maladies comme le cancer © Radio France - Guillaume Chhum

"On se base avant tout sur la motivation et le fait de comprendre notre méthode. Il y a une ouverture d'esprit nécessaire à avoir, car on peut chambouler l'éducation de l'animal," explique Julie Knepfler Mahler, la coordinatrice pour le projet Nosaïs en Alsace.

Des truffes pour détecter les maladies comme les cancers

Les personnes retenues commenceront leur formation de 8 semaines dés cet été avec leur chien chez Handi'chien à Kunheim. Elles formeront ensuite une "réserve sanitaire", pour détecter ensuite les cancers de la vessie ou de la prostate. C'est l'objectif en Alsace, en attendant que la démarche scientifique soit validée.

L'expérience est menée dans le cadre du programme Nosaïs , il consiste à développer les capacités olfactives du chien dont l'objectif est de détecter précocement les maladies de l'homme.

En Alsace, l'expérience a été concluante : il y a près de deux ans avec Pokaa le premier chien détecteur de Covid-19 .