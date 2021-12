Haute-Garonne : 100.000 rendez-vous de vaccination pris en 24h, trois nouveaux centres en préparation

Les chiffres de contamination au covid continuent d’exploser ; ainsi, le taux d’incidence a bondi de 20% en une semaine en Occitanie selon le point de l'Agence régionale de santé, daté de ce mardi 28 décembre. Il est passé de 589 environ à 709 cas pour 100.000 habitants en sept jours. En Haute-Garonne, c’est un peu en dessous, 679 cas environ. Il y a 6.000 nouveaux cas par jour. Mais les autorités assurent que la mobilisation pour la vaccination est encourageante.

100.000 prises de rdv

Selon, Thierry Cardouat, directeur de l'ARS en Haute-Garonne, les annonces de Jean Castex et d'Olivier Véran lundi ont fait l'effet d'un électrochoc. "100.000 rendez-vous ont été pris la nuit suivante sur Keldoc", assure-t-il. Pour faire face à la demande, les capacités de vaccination sont étendues.

Au centre de Muret par exemple, visité ce mercredi par T. Cardouat et Etienne Guyot - qui a par ailleurs annoncé des restrictions pour le Nouvel An- une ligne supplémentaire a été installée depuis mardi et pour la semaine. "On est à un peu plus de 1.000 injections par jour", explique Sandra Mahaie, l'une des médecins coordinatrices. Ce ne sont pas les 1.400 de cet été, et notamment parce que les infirmiers, médecins ou étudiants ne se pressent pas au portillon en cette période de fête, de révision de partiels et d'épuisement des professionnels de santé. "C'est compliqué de recruter", confirme S. Mahaie, qui a pu compter récemment sur le renfort de membres du service de santé des Armées en ce moment pour l'aider.

3 ou 4 nouveaux centres

Malgré tout , il va falloir trouver des bras, car trois ou quatre centres de vaccination, en plus des 11 existants vont ouvrir d’ici la mi janvier, nous dit le préfet Etienne Guyot. Ils pourraient être installés à Saint-Lys et Balma. Balma où un centre avait déjà été installé dans la salle polyvalente, en janvier dernier, quand 36 centres étaient fonctionnels en Haute-Garonne.

Quant aux doses de vaccin cela suivra sans problème, assurent les autorités.