Haute-Garonne : cinq nouveaux centres de vaccination ouvrent la semaine prochaine

Les autorités veulent stopper la flambée épidémique et permettre à un maximum de haut-garonnais de se procurer facilement une troisième dose.

La préfecture de Haute-Garonne et l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie annoncent l'ouverture de cinq nouveaux centres de vaccination en Haute-Garonne. Ils ouvriront leurs portes à partir du lundi 10 janvier pour "faire face à l’augmentation de la demande vaccinale et de permettre une protection vaccinale optimale contre les formes graves de la COVID-19", précise la préfecture.

Selon les chiffres de l'ARS publiés ce vendredi, il y a en Haute-Garonne 430 personnes hospitalisées pour cause de Covid dont 107 en réanimation. Avec 16 251 cas positifs en moyenne chaque jour, le virus poursuit sa très forte croissance en Occitanie.

Où prendre rendez-vous ?

La salle Jean-Mermoz à Toulouse, située Allée Fernand Jourdant, sera ouverte 7 jours sur 7, de 9h30 à 20 h (à partir du 13 janvier).

La salle Capitany de Colomiers sera ouverte 5 jours sur 7 (fermeture le dimanche et le lundi), de 9h à 12h40 et de 14h à 17h40 (à partir du 11 janvier).

La salle intercommunale de Cadours sera ouverte 6 jours sur 7 (fermée le dimanche), de 9h à 13h et de 14h à 18h (à partir du 13 janvier).

La salle Claude Nougaro de Revel sera ouverte 5 jours sur 7 (fermée le week-end), de 9h à 13h et de 14h à 17h (à partir du 12 janvier).

L a salle du Moulin de la Jalousie à Saint-Lys sera ouverte 5 jours sur 7 (fermée le week-end), de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h (à partir du 10 janvier).

Ces centres fonctionnent sur prise de RDV préalable via la plate-forme Keldoc.fr. Ils viennent compléter l’offre existante : 11 centres de vaccination et des professionnels de ville qui vaccinent d’ores et déjà contre le Covid.