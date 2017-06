Haute-Garonne : comment ouvrir son Dossier Médical Partagé, votre carnet de santé en ligne

Il est testé depuis Janvier 2017, 22 000 habitants de Haute Garonne ont déjà créé leur dossier médical partagé. Il doit être généralisé à partir de Janvier 2018. Mode d’Emploi.

Vous avez peut-être reçu un mail ou un courrier de l’Assurance Maladie . En Haute-Garonne, la Sécurité Sociale vous incite à ouvrir votre Dossier Médical Partagé, ou « DMP » sur internet.

Ce carnet de santé virtuel vous permet de stocker tout votre historique de santé personnel, que les médecins, pharmaciens où hôpitaux pourront consulter. Ils peuvent avoir un aperçu de vos traitements précédents, ou de vos examens passés, en quelques clics.

Nos analyses, nos prescriptions, nos radios

Pratique quand on oublie ses piles de radio pour un examen, ou quand on déménage, ou si on part en vacances. En cas d’accident, les services d’urgence auront accès très vite à votre dossier complet, vos antécédents de santé, votre carnet de vaccination, ou vos dernières analyses.

« Du temps précieux gagné pour mieux vous soigner » - explique le directeur de la CPAM de Haute Garonne - Michel Davila invité de France Bleu Toulouse.

Michel Davila, le directeur de la CPAM 31 invité de France Bleu Toulouse © Radio France - Olivier Lebrun

Le secret médical respecté

Chaque usager garde la main sur son dossier médical partagé qui n’est d’ailleurs pas obligatoire. Chaque patient peut à tout moment décider d’ajouter ou de supprimer des informations, refuser qu’un compte rendu médical ou un rapport d’analyse soit cité.

Seuls les professionnels de santé, pharmaciens, médecins ou infirmiers qui sont tenus au secret médical y ont accès. Ni les Mutuelles, ni votre employeur, ni la médecine du travail ne pourront obtenir les informations de votre DPM qui est non piratable.

►►►Les pharmaciens, les médecins plébiscitent le carnet de santé informatisé

D'ici la fin de l'année, selon les projections, environ 50.000 haut-garonnais auront un dossier médical personnalisé, soit environ 5% des assurés. Il devrait se généraliser à toute la France en 2018.

Pour ouvrir son dossier médical partagé, il suffit de se rendre dans les agences de la CPAM, ou depuis chez vous sur le site mon-dmp.fr, il faut se munir de son numéro de sécurité sociale et du code de série qui figure sur votre carte Vitale.