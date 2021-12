Haute-Garonne : deux centres de vaccination du Comminges ouverts aux 5-11 ans en janvier

La préfecture de la Haute-Garonne annonce qu'en plus des centres déjà ouverts aux enfants autour de Toulouse, d'autres vont bénéficier d'une ligne pédiatrique à partir de janvier dans le sud du département. Il s'agit de Villeneuve-de-Rivière près de Saint-Gaudens, et de Bagnères-de-Luchon.

Comme France Bleu Occitanie l'avait indiqué dès le 22 décembre, trois centres de vaccination ont aménagé une ligne pédiatrique dédiés aux 5-11 ans, au départ réservée aux plus fragiles, et désormais ouverte à tous : le centre de Lespinasse, celui de Montastruc-la-Conseillère et celui de Villefranche-de-Lauragais. Des créneaux ont été ouverts dès maintenant, et bien que certaines prises de rendez-vous indiquent encore un motif de consultation réservé à un enfant "à risque de forme grave".

Le centre communal de Toulouse-la Daurade sera opérationnel pour les 5-11 ans après les vacances scolaires. Ce sera aussi le cas à partir du mois de janvier pour deux centres situés dans le Comminges : le Pavillon Normand de la communauté de communes à Bagnères-de-Luchon, et le parc des expos de Saint-Gaudens situé à Villeneuve-de-Rivière.

Le CHU de Toulouse, reste dédié pour l’instant à la vaccination des enfants à facteur de risques, et aux enfants du personnel.

En pharmacie et chez le médecin dès le 27 décembre

Cette vaccination est réalisée avec le vaccin ARN messager Pfizer-BioNtech dans sa version pédiatrique, trois fois moins dosée que la forme adulte. Elle sera possible, comme l'a indiqué, le ministre dans les pharmacies et auprès des médecins généralistes, dès la semaine prochaine.

La liste des lieux de vaccination est actualisée régulièrement. La réservation des RDV en centre est possible en ligne.

Le gouvernement et les autorités sanitaires rappellent que cette vaccination des 5-11 ans a pour objectif de réduire les risques de formes graves de COVID pour les enfants, qui, bien que rares, touchent pour 80% d’entre elles des enfants sans comorbidité pré-existante. Sur le plan épidémiologique, cela permettrait de réduire la circulation du virus, particulièrement importante dans la classe d’âge des 0-10 ans.