Haute-Garonne : le nouveau centre hospitalier de Saint-Gaudens inauguré lundi

Saint-Gaudens, France

Saint-Gaudens dans le sud de la Haute-Garonne a un hôpital tout neuf ! Le nouveau centre hospitalier Comminges-Pyrénnes doit être inauguré ce lundi après quatre ans de travaux. Désormais, il s'agit d'un "site unique" puisque les activités du site d'Encore (maternité, blocs opératoires, consultations, ...) sont délocalisées sur le site historique de Saint-Plancard.

Plus de 27,5 millions d'euros ont été investis dans ce projet vieux de 15 ans. Un bâtiment de 8.000 m² a dû être construit. Le parking du site a été agrandi de 200 places. L'aménagement des anciens locaux a été revu. "Ça a été durement gagné mais c'est bon, se félicite le député PS de la circonscription de Saint-Gaudens, Joël Aviragnet. C'était un projet nécessaire. Le fait d'avoir deux sites entraînait des frais de fonctionnement élevés sans être au profit du malade. Et on a besoin d'avoir un hôpital fort avec des services conséquents car on est trop loin de Toulouse ou de Tarbes."

Un "site unique" qui regroupe les deux hôpitaux

Parmi les habitants, on attendait également ce regroupement. "Maintenant, on sera où aller pour passer des radios ou autres. Parce qu'avant, on allait sur un site puis à l'autre. On ne savait pas", explique Brigitte une Saint-gaudinoise.

Ce regroupement mettra fin aux transports de 2.500 malades chaque année entre les deux sites. L'hôpital économisera aussi le loyer du bâtiment d'Encore.

Le bail du site d'Encore arrive à sa fin courant 2020 © Radio France - Théo Caubel

Le "site unique" doit être pleinement opérationnel à partir du 7 février 2020. Il sera ouvert au public ce lundi de 10h à 12h.