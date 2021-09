Haute-Garonne : les médecins généralistes mobilisés pour prendre la suite des centres de vaccination

De 10 centres de vaccination en Haute-Garonne, nous allons passer à six fin novembre pour cause de "demande insuffisante". Les pharmaciens, les infirmiers et les médecins généralistes sont en première ligne de cette nouvelle stratégie vaccinale de proximité.

Quasiment 90% de la population majeure est vaccinée en Occitanie. Par conséquent, il y a bien moins de monde pour se presser au vaccinodrome, dans le hall 7 du parc des expositions de Toulouse.

Face à cette "diminution de la demande", selon les termes de la préfecture, ce grand centre de vaccination toulousain va fermer ses portes, fin novembre. De dix centres, la Haute-Garonne va passer à six centres de vaccination en quelques semaines.

Tous les praticiens et médecins généralistes de proximité mais aussi les pharmaciens, les sages femmes et les infirmiers ont vaccinés et continueront à vacciner dans tous les territoires s'ils le souhaitent - Stéphane Oustric, président de l'ordre des médecins de Haute-Garonne

Pourtant, il faut continuer à vacciner : parmi les vaccinés depuis plus de six mois, les plus immunodéprimés et les plus de 65 ans sont appelés à se faire injecter une troisième dose du vaccin contre le COVID19. Mais les 10% restants récalcitrants à la vaccination sont toujours dans l'objectif des autorités sanitaires.

"Aller grapiller des pourcentages de vaccinés"

Pour mener à bien cette campagne vaccinale, la Haute Garonne va s'appuyer sur la proximité, avec des vaccinations réalisées par des infirmiers, des pharmaciens et des médecins. Au Lherm, le docteur Nicolas Hormert s'y emploie déjà : chaque semaine, il injecte 30 à 40 doses de Moderna : "sur les onze personnes vaccinées ce matin, j'ai eu deux primo vaccinés", se félicite-t-il. Ce sont parfois des personnes qui vivent très isolées ou bien des personnes qui n'avaient pas envie de se déplacer jusqu'au vaccinodrome, à une trentaine de kilomètres.

Nicolas Hormert, comme tous les médecins de ville, a reçu les noms de ses patients non vaccinés à ce jour "donc on les appelle, on les cerne". Ce généraliste, président de la communauté professionnelle territoriale de santé du Sud Toulousain, est convaincu qu'il n'y a qu'avec les médecins libéraux, les pharmaciens et les infirmiers que la campagne vaccinale parviendra à un terme : "ça eut dire qu'on est en capacité de faire ce dernier mètre vers les gens, et donc on va pouvoir encore grapiller un petit pourcentage de vaccinés". Les femmes enceintes par exemple ont peut être retardé leur vaccination.

Une vision partagée par le pharmacien qui lui fournit ses doses de Moderna, à quelques mètres de son cabinet. Depuis le comptoir de son officine, Jean-François s'appliquer à faire beaucoup de pédagogie pour rassurer sur le vaccin.

Des doses de Pfizer sont déjà arrivés chez Nicolas Hormert qui assure que la procédure d'extraction des doses a été simplifiée pour les médecins qui hésiteraient à s'y lancer. Parce que oui, cette campagne vaccinale va leur demander de faire de la place dans leur agenda souvent bien garni.

Des soignants en première ligne face aux anti vax

Les fermetures de centres ne sont pas annoncés avant plusieurs semaines, ce qui laisse le temps selon Stéphane Oustric d'anticiper pour les généralistes qui n'auraient pas débuté la vaccination en cabinet. "Si un médecin dit 'moi je veux proposer la vaccination à mes patients mais j'attaquerai en novembre', c'est très bien. Ca laisse largement le temps de s'organiser, de préparer les créneaux où on les vaccinera, ce sera dans la continuité et dans la simplicité, je n'ai aucune inquiétude", explique le président de l'ordre des médecins de Haute-Garonne.

Celui qui est inquiet, c'est Jérôme Marty, médecin généraliste à Fronton et président du syndicat de l’Union Française pour une Médecine Libre. "On subit des menaces et ce qu'on craint, c'est que des médecins et infirmiers se retrouvent au mauvais endroit et au mauvais moment face à des personnes très en colère contre la politique vaccinale", il dit craindre plus de "passages à l'acte".