Haute-Garonne : les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme face à la progression du Covid-19

Face à la progression de l'épidémie, les professionnels de santé de Haute-Garonne lancent un appel à la population pour respecter au maximum les mesures sanitaires. En Occitanie, le nombre de personnes hospitalisées et de patients en réanimation double toutes les trois semaine

Ils invitent tout le monde à jouer le jeu. En haute-Garonne, les équipes soignantes, médecins et l'ensemble des professionnels de santé appellent la population à appliquer strictement les gestes barrière, respecter l'ensemble des mesures sanitaires et respecter la fameuse "règle de six" dans la vie de tous les jours.

Des chiffres inquiétants

C'est ce que les professionnels s'inquiètent face à la deuxième vague de l'épidémie, et ils le font maintenant savoir dans un communiqué publié ce mardi. Les derniers chiffres sont d'ailleurs là pour appuyer leur propos. En Occitanie, le nombre de personnes hospitalisées et de patients placés en réanimation double toutes les trois semaines.

Plus inquiétant encore, il a y eu autant d’hospitalisations, de cas graves et de décès depuis le 1er septembre que durant toute la première phase de l’épidémie au printemps en Occitanie.

Dans les établissements de santé de Haute-Garonne, le nombre de personnes prises en charge ne cesse d'exploser. Rien que sur la deuxième semaine d'octobre, on compte ainsi plus de 120 nouvelles hospitalisations dans le département, dont plus d'une quarantaine de patients placés en réanimation.

Les cas graves se multiplient, et les soignants en appellent à la responsabilité de chacun pour freiner cette progression qui pourrait bien à terme saturer les hôpitaux de Haute-Garonne, mais également de la région Occitanie.

Les hôpitaux et les cliniques l'assurent, le nombre de lits augmente régulièrement pour répondre à la progression exponentielle de l'épidémie. Les professionnels de santé attendent maintenant les nouvelles mesures du gouvernement (couvre-feu, reconfinement...) pour faire face à la crise sanitaire.