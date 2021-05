Haute-Loire : la campagne de vaccination ne fait pas le pont pour faire baisser le taux de positivité

Face à des taux d'incidence et de positivité très supérieurs à la moyenne nationale, le département de la Haute-Loire se mobilise dans le cadre de l’opération "Tous sur le pont", destinée à maintenir une ouverture maximale des centres de vaccination avec l’appui du SDIS lors du pont de l’Ascension.

Même si la tendance à la baisse des indicateurs départementaux se poursuit, le taux d’incidence (nombre de cas pour 100.000 habitants) en Haute-Loire demeure largement supérieur aux taux régional et national : le taux d’incidence est de 283 en population générale contre 170 pour la région et 183 pour la France.

Le taux de positivité altiligérien (/100 testés) s’élève à 7.6 % (5.6 % pour la région et 5.5 % pour la France). Le taux départemental est donc supérieur aux taux régional et national. Le variant britannique est majoritairement présent (94%) en Haute-Loire. Des situations de variant indien ont été identifiées en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le département de la Haute-Loire n’est, pour l’heure, pas concerné.

Ce sont près de 65.100 Altiligérien(ne)s qui ont d’ores et déjà reçu une première dose de vaccin, soit 28,70% des habitants et parmi eux, 35.262 personnes ont atteint un schéma vaccinal complet, soit 15.55% des habitants. Ces taux supérieurs à la moyenne nationale témoignent d’une forte adhésion de la population à la vaccination.

De plus, la vaccination des personnes les plus fragiles est particulièrement efficiente avec 81.02% des personnes âgées de plus de 75 ans ayant bénéficié d’au moins une injection et 68.03% d’entre elles présentent un schéma vaccinal complet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le cadre de l’opération "Tous sur le pont", destinée à maintenir une ouverture maximale des centres de vaccination avec l’appui du SDIS 43 lors du pont de l’Ascension, et compte tenu de l’élargissement de la vaccination aux personnes de plus de 50 ans depuis ce lundi 10 mai, les centres de vaccination en Haute-Loire seront ouverts selon le calendrier suivant pour la semaine en cours :

Yssingeaux : Mercredi : 9h – 18h30 Jeudi : 9h – 18h30 Vendredi : 9h – 18h30 Samedi : 9h – 18h30

Monistrol sur Loire : Mercredi : 9h – 12h15 / 13h30 – 16h40 Jeudi : 9h – 12h15 / 13h30 – 16h40 Vendredi : 9h – 12h15 / 13h30 – 16h40 Samedi : 9h – 11h55

Le Puy en Velay : Mercredi : 9h – 13h / 14h – 18h Jeudi : 9h – 13h Vendredi : 9h – 13h / 14h – 22h Samedi : 9h – 13h / 14h – 18h Dimanche : 9h – 13h

Craponne sur Arzon : Vendredi : 13h30 – 19h Samedi : 13h30 – 19h

Brioude : Mercredi : 8h-12h / 13h-17h Jeudi : 8h-12h / 13h-17h Vendredi : 8h-12h / 13h-17h Samedi : 8h-12h / 13h-17h

Langeac : Mercredi : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 Vendredi : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30

Nouvelle dotation des doses

L’ouverture de nouveaux créneaux de rendez-vous est possible du fait d’une dotation supplémentaire de doses de vaccins et grâce à la mobilisation exceptionnelle des équipes dans les centres de vaccination permettant un élargissement des amplitudes horaires pour ainsi faciliter l’accès au plus grand nombre.

Pour rappel, la prise de rendez-vous est possible depuis le site internet santé.fr

En cas de difficulté, via le numéro vert national (0 800 009 110) qui permet d’être redirigé vers le standard téléphonique d’un centre ou d’obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Liste élargie des personnes éligibles

- Depuis jeudi 6 mai, tous les jeunes de 16 et 17 ans souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 peuvent se faire vacciner dans un centre de vaccination.

- Depuis lundi 10 mai, toutes les personnes de 50 ans et plus pourront désormais se faire vacciner et ce, quel que soit leur état de santé (avec un vaccin ARN messager : Pfizer- BioNtech ou Moderna). Elles peuvent prendre rendez-vous.

- Depuis le lundi 12 mai, comme l’a annoncé le président de la République, les rendez-vous qui n’auront pas trouvé preneur vingt-quatre heures avant seront ouverts à tous les adultes volontaires, sans condition.

Toutes les personnes majeures pourront prendre rendez-vous la veille pour le lendemain à condition que des doses de vaccin soient disponibles et donc les rendez-vous non pris. La liste des publics prioritaires est accessible depuis le site du Ministère des solidarités et de la santé –> consulter.