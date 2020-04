Haute-Loire : il court un marathon pour la bonne cause....dans son garage

Le Marathon de Paris devait se dérouler dimanche. Avec cette épidémie de coronavirus, il a été reporté au 18 octobre. Pourtant, ce dimanche, certains coureurs vont bien courir le marathon. Ils ont choisi de le faire depuis leur lieu de confinement, afin de respecter l'obligation de rester chez soi. Thibaut en est à son 8e marathon. Cet habitant de Saint-Paulien en Haute-Loire va se confronter à un nouvel exercice : un marathon dans son garage.

On fait le tour de son garage en 22 mètres

Thibaut a 28 ans. Il avait prévu de courir 42,195 kilomètres en 3h30. Mais, dans son garage, cela va être compliqué : "ça va être très monotone" explique-t-il depuis la Haute-Loire. "Le tour du garage fait 22 mètres, vous devez tourner en rond, donc c'est difficile de garder la même allure." Gare au tournis : "Vous perdez un peu vos repères, parce que vous fixez toujours le même point de mur..." Seule consolation : l'air qui pourra circuler, car Thibaut ouvrira "les battants" de son garage afin de laisser l'air rentrer. "Cela m'évitera de tomber dans les pommes" explique-t-il.

Mais les difficultés de ce marathon sont compensées par l'objectif : soutenir l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. "Notre moteur, ce sont les enfants. On pense à eux et on sait qu'ils souffrent.

"certains sont éloignés de leur famille et sont en attente d'une opération pour leur malformation cardiaque, qui ne peut pas être faite normalement à cause des conditions sanitaires."

Comme 27 autres coureurs en France, il participe à cette initiative. Il y a plusieurs mois, ils avaient ouvert une cagnotte pour rassembler des dons au profit des enfants atteints de maladies cardiaques. Pour l'instant, près de 42.000 euros ont déjà été récoltés, de quoi financer, selon l'association, les opérations de trois enfants.

La performance de Thibaut est à suivre sur les réseaux sociaux de Mécénat Chirurgie Cardiaque et de la page Auvergnats du Coeur.