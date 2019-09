Haute-Loire : une marche solidaire pour rappeler que les cancers fauchent aussi nos enfants

Solène et Sophie devant la banderole de l'association.

Cohade, Haute-Loire, France

Renan aurait eu 10 ans le 28 septembre. Pour honorer sa mémoire, et sensibiliser le public à cette cause des cancers pédiatriques, Sophie et Françoise, deux mamans d'enfants malades ont créé l'association : "Renan L’Étoile qui sait rire". Elles invitent tout le monde a participer ce dimanche 29 septembre à une marche solidaire à Cohade.

Rendez-vous à 9h30 à la salle polyvalente. Vous pouvez vous inscrire le matin même, à vous de décider le montant de votre participation. Les fonds iront à la recherche et à l'Association Petits Princes qui réalisent les vœux des enfants malades. Un lâcher de ballons est prévu à midi. Vous pourrez participer à une marche de 6 km ou 12 km. Renseignements au 06 47 29 71 46.

Renan aurait eu 10 ans le 28 septembre. © Radio France - Claudie HAMON

"On voudrait que ça bouge", lance Sophie la maman de Renan. "Seulement 3% des fonds nationaux sont alloués à la recherche contre les cancers pédiatriques. Pourtant chaque année, 2 500 enfants sont atteints de cancer, et 500 en meurent. C'est inacceptable ! "

Vous pouvez suivre l'actualité de l'association "Renan, l’Étoile qui sait rire" sur les réseaux sociaux, Instagram, facebook et le site internet.