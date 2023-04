Santé en milieu rural : les élus de Haute-Saône à la recherche de médecins, coûte que coûte

Cherche médecin désespérément. Plusieurs communes de Haute-Saône doivent faire face au manque de médecin criant dans le département. L'accès au soin est une des causes des écarts d'espérance de vie entre les zones rurales et les villes causant une surmortalité à la campagne plus de 14.000 décès en milieu rural selon une étude dévoilée ce jeudi par l'Association des maires ruraux de France.

"Un village ce n'est pas un trou"

A l'entrée de Faverney, le ton est donné dans ce village de 1.000 habitants avec cette banderole " recherche des médecins généralistes et des kinés pour intégrer une structure pluridisciplinaire". A la fin du mois de juin, cette commune n'aura plus de médecin. "Si nous avons décidé de mettre cette banderole ici c'est pour faire marcher le bouche à oreille", souligne le maire François Laurent.

Il fait partie de ces élus qui se démènent pour trouver des médecins. "Nous avons appris que nos deux médecins allaient partir à la fin du mois de juin, un pour des raisons médicales, l'autre pour des orientations professionnelles", explique le maire. Alors avec cette banderole et les 4.000 véhicules qui passent par jour par cette route, il espère que l'information sera bien diffusée.

"Tous les services sont mobilisés. Il y a un manque de médecins dans toute la France. On essaie d'en trouver qui voudrait s'installer dans notre village. C'est loin d'être un trou. On a un pôle éducatif, un collège, tous les commerces, les services, une qualité de vie remarquable avec les forêts, les zones humides, des chemins de randonnées. On est loin d'être au bout du monde", appuie François Laurent.

Attirer à tout prix

De son côté, le président de la communauté de commune des Hauts du Val-de-Saône passe la plupart de ses journées au téléphone. "Ce sont des coups de fils, s'entretenir avec les professionnels de santé en place, qu'ils activent leur réseau", explique Romain Molliard.

Le maire de Combeaufontaine et le président de 48 communes œuvre pour tenter de trouver les perles rares. "On a six médecins pour 10.000 habitants. Entre les maisons de santé que la com com va proposer, l'association des professionnels de santé qui va être mise en place, des loyers à 5 euros le m², on est sur une bonne dynamique", détaille Romain Molliard.

"On a la maison des stagiaires pour les stagiaires qui exercent auprès des professionnels de santé, c'est gratuit pour eux. On a mis les moyens. Et puis on donne des bourses pour les étudiants, une future dentiste en a une, une future kiné et une sage-femme", ajoute le maire de Combeaufontaine.

La maison de santé à Combeaufontaine devrait ouvrir en 2024 tout comme celle à Jussey. A Corre, ce ne sera pas avant 2025. "90% des jeunes veulent être en structure et être salariés", note Romain Molliard qui est allé démarcher les futurs diplômés en médecine à plusieurs reprises. "On fait beaucoup et là je pense qu'on est maximum", conclut-t-il.