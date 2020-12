Haute-Saône : les personnes âgées des campagnes, trop réticentes à se soigner à l'hôpital

C'est une étude exclusive que vous révèle France Bleu avec l'association des maires ruraux de France. Les habitants du monde rural vont moins se soigner à l’hôpital. Ils consomment 20 % de soins hospitaliers en moins que ceux des villes, à âge et sexe égal. Une inégalité qui s'explique par une réticence, notamment des plus anciens.

"On n'est pas bien a l'hôpital", peste Paulette. A 81 ans, cette haut-saônoise a la tête et la peau dure. "On a ce qu'il faut pour se soigner chez nous. J'ai de l'éther, des pansements, des compresses", ajoute-t-elle en listant le contenu de sa pharmacie, installée dans sa salle à manger. "Nous, tous les anciens paysans et n''importe quelle personne de la campagne d'ailleurs, nous sommes durs de caractère. Les coups ont les supportent ! On se débrouille tout seul."

Quand on a pas le choix, ma foi, on y va

Sauf, qu'il y a 15 jours, Paulette a fait une mauvaise chute et s'est blessée à la tête. Après avoir pansé sa plaie, elle est allée se coucher sans broncher. Mais le lendemain, elle s'est finalement décidé à appeler son infirmier, puis le médecin. Verdict: pas le choix, direction l'hôpital. " Quand on a pas le choix, ma foi, on y va. Je sais que la tête ça peut-être grave", conclut la robuste Paulette. Elle est finalement restée 5 jours hospitalisée. Et si elle ne souffre d'aucune séquelle, elle a trouvé le temps bien trop long.

"Ce qui leur font peur c'est le changement des habitudes. L'hôpital est loin et ce n'est pas chez eux", explique Hélène Fériaque, l'une des infirmières de Paulette et de Marie-Louise. "Je me repose sur mes infirmiers et mes infirmières quand je me fais mal. Je ne veux pas aller à l'hôpital, et surtout pas en ce moment. Je veux pas attraper la covid. C'est dangereux là-bas je pense.", confie cette dame de 87 ans.

La peur de déranger

Le coronavirus fait peur a beaucoup de patients d'Hélène Feriaque, ce qui amplifie le désamour des hôpitaux ces derniers mois. "On fait beaucoup de soins. Nous faisons venir l'hôpital chez nos patients. Mais certains nous cachent parfois des choses qui ne sont pas forcément bénignes." Outre la peur, il y a aussi l'éloignement géographique qui joue mais surtout, la peur de déranger. "Les gens de la campagne, ce sont des gens qui ne font pas de bruits, qui sont élevés pour beaucoup, pour ne pas gêner", précise la professionnelle de santé.