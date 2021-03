Haute-Saône : port du masque obligatoire reconduit jusqu'au 30 avril

En Haute-Saône, la situation sanitaire est qualifiée de "préoccupante". Les indicateurs sont à la hausse. Dans ce contexte, Fabienne Balussou, préfète du département a décidé, après concertation avec les élus, de prolonger l’obligation de port du masque jusqu’au 30 avril.

180 nouveaux cas pour 100 000 habitants

Les derniers chiffres dévoilés indiquent que la situation sanitaire est loin d'être maîtrisée. Au 27 février, les autorités ont recensé 180 nouveaux cas pour 100 000 habitants et 221 nouveaux cas chez les 65 ans et plus. Cette obligation de port du masque s'applique à partir de l'âge de 11 ans sur la voie publique et sur les marchés (en plus de l'intérieur des commerces). Le non-respect de ces obligations est puni d'une amende de 135 euros.