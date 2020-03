Haute-Saône : un médecin généraliste décède du coronavirus

On le savait très malade, hospitalisé depuis deux semaines dans un état sérieux en réanimation et sous assistance respiratoire. Un médecin généraliste de Couthenans, en Haute-Saône, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 68 ans. Il avait participé au rassemblement évangélique près de Mulhouse en février dernier, à l'origine de nombreuses contaminations de Coronavirus. Il avait d'ailleurs été testé positif à l'apparition de ses symptômes.

Médecin dans le village depuis 30 ans

C'est un membre de sa famille qui a annoncé la nouvelle ce lundi matin, via les réseaux sociaux. La mairie de Couthenans a également confirmé le décès de son médecin qui exerçait dans son village depuis plus de 30 ans. "Il a exercé son métier jusqu'au bout sans compter ses heures, jusqu'à son hospitalisation. Il a été exemplaire jusqu'au bout" réagit ainsi le maire du village, Jean-Denis Perret Gentil. "C'était quelqu'un de très discret et de très pro. Le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre c'est de respecter les consignes contre ce virus. Se protéger et protéger les autres".

Le médecin avait fermé son cabinet le 2 mars dernier, après avoir prévenu toute sa patientèle.