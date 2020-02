Haute-Savoie : deux nouveaux cas de coronavirus à la Balme-de-Sillingy, quatre au total

Le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi soir que deux nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à la Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie). Il s'agit de la fille et d'un ami du couple déjà hospitalisé à Annecy dans un état qui n'inspire pas d'inquiétude.

Deux nouveaux cas ont été détectés à La-Balme-de-Sillingy, portant le total des malades dans cette ville à quatre. Il s'agit de la fille et d'un ami du couple déjà hospitalisé à Annecy. Une information divulguée ce jeudi soir par le ministre de la Santé Olivier Véran et le directeur général de la santé Jérôme Salomon lors d'une conférence de presse.

Il y a donc désormais un nouveau "cluster" de cas de coronavirus Covid-19 en Haute-Savoie après celui des Contamines-Montjoie au début du mois.

Crèches, centres de loisirs et mairie fermés

En conséquence, le maire de La-Balme-de-Sillingy François Daviet a décidé ce jeudi soir de fermer les crèches, les centres de loisirs et la mairie à partir de vendredi matin. Une permanence téléphonique sera néanmoins assurée à la mairie pour les habitants.

La réunion d'information prévue ce jeudi 27 février à 18h30 dans une salle de La-Balme-de-Sillingy avait été annulée cet après-midi en raison du risque de découverte de nouveaux cas. Une réunion qui avait pour objectif de rassurer la population.

La lettre publiée sur le site de la mairie de La-Balme-de-SIllingy ce jeudi 27 février

"Le patient 0" de ce foyer est connu. Il s'agit du "patient 14", un habitant de 64 ans qui a effectué des séjours répétés en Lombardie pour des raisons professionnelles. Il est hospitalisé à Annecy et son état ne présente pas de signe de gravité. Son épouse, le cas 18, a également été testée positive puis hospitalisée, mais son état n'inspire non plus pas d'inquiétude. Tout comme celui des deux cas découverts ce jeudi.

Au total, il y a 38 cas confirmés de Covid-19 en France ce jeudi soir contre 18 la veille. Dans le détail, le ministère de la Santé dénombre à ce jour sur le territoire deux décès, 12 guérisons et 24 patients en cours d'hospitalisation.