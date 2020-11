Haute-Savoie : "40% de l'activité liée au coronavirus" selon l'ordre des médecins

Relativement épargnés au printemps, les Pays de Savoie subissent de plein fouet la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Savoie et Haute-Savoie font aujourd'hui partie des départements français les plus touchés, avec un taux d'incidence (plus de 800 cas positifs pour 100.000 habitants) et un nombre d'hospitalisations particulièrement inquiétants.

Cette hausse brutale en quelques jours a des répercussions concrètes également dans les cabinets médicaux. En Haute-Savoie, l'ordre des médecins estime que le coronavirus représente aujourd'hui 40% de l'activité.

"Tous les médecins sont à flux tendus". René-Pierre Labarrière

"On a vu arriver le train" explique René-Pierre Labarrière, le président de l'ordre des médecins de Haute-Savoie, "depuis une quinzaine de jours, c'est monté d'un coup et les confrères sont tous à flux tendus car il faut gérer à la fois le Covid et ses effets collatéraux en terme d'angoisses, plus nos patients habituels. Actuellement, je déclare au moins cinq cas de Covid par jour, pour un de mes associés c'était 35 en trois jours. Il y a vraiment une augmentation importante".

Un centre Covid va rouvrir à Annecy

Pour faire face à cet afflux de malades, l'ordre des médecins de Haute-Savoie annonce la réouverture prochaine d'un centre Covid au centre médico-sportif d'Annecy.

"Des médecins volontaires pourront prendre en charge des patients et probablement également tester car l'accès aux tests est problématique" poursuit le docteur Labarrière, "on a besoin de zones d'appui pour prendre en charge certains patients".

115 décès en deux semaines en Pays de Savoie

Cette deuxième vague particulièrement violente en Pays de Savoie se traduit également malheureusement dans les chiffres.

En deux semaines, 115 personnes sont décédées du coronavirus dans les hôpitaux de Savoie et Haute-Savoie, ce qui représente un tiers des décès en milieu hospitalier dans nos deux départements depuis le tout début de l'épidémie.