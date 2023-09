Haute-Savoie : alerte rouge pour la psychiatrie, la moitié des lits fermés à la Roche-sur-Foron

La situation de la psychiatrie en Haute-Savoie ne cesse de se dégrader. Les capacités d'accueil et de soins publics ferment les unes après les autres. Les malades et leurs familles se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ce jeudi 21 septembre, la CGT appelle à 13h à un rassemblement devant l'établissement public de santé mentale (EPSM) à La Roche-sur-Foron, seule structure publique en Haute-Savoie, avec le pôle psychiatrie du CHANGE à Annecy , où les personnes souffrant de pathologies psychiatriques peuvent être hospitalisées.

La moitié des 208 lits fermée à La Roche

Au sein de l'EPSM de La Roche-sur-Foron, la moitié des 208 lits est aujourd'hui vide, (dans le jargon administratif, on dit qu'ils sont "gelés"), faute notamment de psychiatres, les seuls qui sont habilités à signer les autorisations de sortie d'un malade et par voie de conséquence d'en assumer la responsabilité en cas de problème.

Conséquence de ce manque de médecins et d'infirmiers ? Il reste seulement 105 lits disponibles : 80 sont aujourd'hui occupés par des malades chroniques qui ne peuvent pas sortir, les 25 autres sont réservés à des personnes en crise, pour lesquelles le Préfet ordonne l'internement car leur état de santé est jugé suffisamment grave pour présenter un risque pour la société.

Dans tous les autres cas, en particulier pour les tentatives de suicide qui représentent chez les 15-24 ans en France la deuxième cause de mortalité, les familles ne disposent que d'une seule alternative dans le département : se tourner vers une structure privée, à condition de trouver une place et d'avoir les moyens financiers.

"Seulement 10% des soignants partent en Suisse"

Contactée par France Bleu Pays de Savoie, la CGT de l'EPTS précise que cette pénurie de personnels soignants n'est pas due uniquement à la proximité avec la Suisse où les salaires sont 2,5 fois plus élevés. "On a essayé de rencontrer toutes les personnes qui partent et de leur demander pourquoi elles partent, on s'aperçoit que très peu (10%) veulent partir en Suisse", détaille Julie Cuenot, déléguée CGT à l'EPTS.

"Beaucoup n'en peuvent plus et arrêtent, sans vouloir faire les démarches pour maladie professionnelle, car ils ne veulent pas revenir à l'EPSM, donc un certain nombre changent de métier", poursuit-elle. Et les conséquences sont terribles. "Les psychiatres sont obligés de faire sortir les patients, car il y en a d'autres qui attendent aux urgences, alors que certains ne sont pas forcément stabilisés, ce n'est satisfaisant pour personne".

Au centre hospitalier spécialisé de la Savoie (CHS) à Bassens, la situation est tout aussi alarmante. Selon la CGT, 75 lits ont fermé ces 6 dernières années au sein de l'établissement, faute de moyens humains. Le site de Bassens compte actuellement 185 lits d'hospitalisation, contre une capacité initiale de 260. Selon le syndicat, d'autres fermetures de lits pourraient intervenir dans les semaines qui viennent.

Saturation dans les centres médico-psychologique

En ville, la situation n'est pas mieux pour les soins ambulatoires dans les CMP, centres médico-psychologique. Joint par France Bleu Pays de Savoie, Christophe Cézard le délégué départemental de l'UNAFAM en Haute-Savoie (union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) précise que les délais d'attente sont "au mieux de trois semaines", au pire "d'un mois et demi, voire plusieurs mois".

Il rappelle que des groupes de parole, pour les proches de personnes malades, sont organisés en soirée, chaque semaine, dans le département (à Annecy, Annemasse, Sallanches, Thonon). Pour connaître les horaires et les lieux de ces séances, contactez le siège de l'UNAFAM en Haute-Savoie au 04 50 52 97 94.

La CGT appelle à un autre rassemblement devant l’ARS de Haute-Savoie, Cité administrative rue Dupanloup à Annecy, le 5 octobre 2023 à 14h.