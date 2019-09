Haute-Savoie / Genève : 80 000 curieux attendus aux journées portes ouvertes du CERN

C’est comme-ci la caverne d’Ali Baba s’ouvrait en grand. Plus de 80 000 visiteurs sont attendus ce week-end pour les portes ouvertes du CERN. A cheval sur la frontière franco-suisse, le Centre européen de recherche nucléaire invite le public à échanger, explorer et s’amuser au contact direct de la science. Les laboratoires, ateliers et salles de contrôle seront ouverts. Et pas besoins d’être physiciens. "Il faut juste être curieux, assure le porte-parole du CERN. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges."

Le CERN qui ouvre ses portes c'est un évènement car il y a une vrai fascination du public pour venir voir ce que l'on fait" - Arnaud Marsollier, porte-parole du CERN

LHC et antimatière

Au programme de ces deux journées, des représentations théâtrales, des parties de football à protons mais aussi une plongée au cœur du LHC. Avec ses 27 km de circonférence, le grand collisionneur de hadrons sera l’une des stars du week-end. Tout comme l’usine d’antimatière, "un site unique au monde", rappellent les responsables du CERN.