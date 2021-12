Haute-Savoie : il manque près de 30% du personnel chez les ambulanciers

En Haute-Savoie, les ambulanciers sont inquiets. Alors que la saison hivernale débute, l’ATSU, l’association départementale des transports sanitaires urgents estime être confrontée à une grave pénurie de salariés : il manque près de 30% du personnel. L'association précise que, dans le contexte actuel, c’est surtout le personnel saisonnier qui fait défaut, celui qui est censé venir renforcer les équipes durant la période hivernale.

"Aujourd'hui les ambulanciers de Haute-Savoie représentent 50% de l'aide médicale urgente, et si nous on ne peut pas le faire, ce sont les pompiers et les centres de secours qui vont être obligés de récupérer l'activité qu'on ne pourra pas faire, et ça c'est vraiment dommageable", explique Lionel Pech, président de l'ATSU de Haute-Savoie.

L'ouverture de la saison de ski entraîne chaque année pour les ambulanciers une activité supplémentaire. "Toutes les ambulances qu'on met en plus pour faire du bas de piste, cabinet médical, ça va être impacté... avec moins de véhicules, moins de personnes à mettre sur le terrain (...) on est vraiment dans une situation inédite", insiste-t-il. D'autant que ces derniers jours, les transports de malades du Covid ont repris très fortement.

On va mettre ce qu'il nous reste en moyens sur les zones hyper-sensibles

La crainte des ambulanciers haut-savoyards dans les semaines qui viennent ? "Ne pas pouvoir répondre à notre clientèle, à nos donneurs d'ordre, qui sont le Samu, les hôpitaux, les médecins... d'avoir des délais qui vont s'allonger, des malades qui vont attendre dans les hôpitaux avant de pouvoir rentrer à domicile, aller dans d'autres structures... on va essayer de mettre ce qu'il nous reste en moyens sur les zones hyper sensibles".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Grève nationale des ambulanciers : mouvement bien suivi à Grenoble