Haute-Savoie : le port du masque redevient obligatoire dans 85 communes

La préfecture de Haute-Savoie rend de nouveau le port du masque obligatoire en plein air dans toutes les communes de plus de 5.000 habitants et toutes les communes touristiques. Une obligation qui porte au moins jusqu'au 31 août pour lutter contre la flambée de l'épidémie dans le département.

Le port du masque redevient de nouveau obligatoire dans une bonne partie de la Haute-Savoie. À compter de ce jeudi 29 juillet, et jusqu'au 31 août, il faudra le porter dans toutes les communes de plus de 5.000 habitants du département, mais aussi toutes les communes touristiques et de bord de lac, dans chaque zone où la distanciation sociale ne peut pas s'appliquer, soit les gares, les files d'attente devant les magasins, les cinémas ou encore les restaurants.

Pas d'alcool sur la voie publique

La consommation d'alcool sur la voie publique redevient également interdite, de jour comme de nuit. Le port du masque s'applique à toutes les personnes de 11 ans et plus, de 9h à 2h du matin, rappelle la préfecture qui tient par ces nouvelles mesures à freiner la flambée du variant Delta.

En cas de non-respect de ces mesures, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros et, en cas de récidive dans les 15 jours, à une amende de 200 euros qui peut être majorée à 450 euros.

Une flambée de l'épidémie

Les derniers chiffes de l'épidémie de Covid-19 sont jugés "très préoccupants" par la Préfecture. Au 29 juillet 2021, le département enregistre un taux d’incidence de plus de 220 pour 100.000 habitants. Ce même taux d'incidence était à 46,2% le 19 juillet. Soit une augmentation de plus de 370% en Haute-Savoie. Au total, 85 communes sont concernées par ces restrictions.

Les communes concernées :

Dans l'arrondissement d'Annecy :

Annecy, Balme-de-Sillingy, Doussard, Duingt, Epagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Fillières, Manigod, Menthon-Saint-Bernard, La Clusaz, Le Grand-Bornand, Poisy, Rumilly, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jorioz, Sévrier, Sillingy, Talloires-Montmin, Thônes, Veyrier-du-Lac.

Arrondissement de Bonneville :

Araches-les-Frasses, Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Combloux, Cordon, La Côte d’Arboz, Les Contamines-Montjoie, Les Gets, Les Houches, Marnaz, Marignier, Megève, Mieussy, Passy, Praz-sur-Arly, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Pierre-en-Faucigny, Sallanches, Samoens, Scionzier, Servoz, Sixt-Fer-à-Cheval, Taninges, Thiez, Vallorcine, Verchaix.

Dans l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois :

Ambilly, Annemasse, Cranves-Sales, Gaillard, Reignier-Esery, Saint-Julien-en-Genevois, Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand Viry.

Dans l’arrondissement de Thonon-les-Bains :

Anthy-sur-Léman, La Baume, Le Biot, Bons-en-Chablais, La Chappelle d’Abondance, Châtel, Chens-sur-Léman, Douvaine, Essert-Romand, Evian-les-Bains, Excenevex, La Forclaz, Lugrin, Maxilly-sur-Léman, Meillerie, Messery, Montriond, Morzine-Avoriaz, Nernier, Neveucelle, Publier, Saint-Gingolf, Saint-Jean d’Aulps, Sciez, Seytroux, Thonon-les-Bains, La Vernaz, Yvoire.