Haute-Savoie : le robot de massage iYu présenté sur le Salon Progiciels à Annecy-le-vieux

Le "Salon Progiciels de la Performance et de l'Innovation" s'est déroulé ce jeudi à Annecy-le-Vieux, en Haute-Savoie. Une 25e édition moins animée que d'habitude. Quoique... La découverte et le test du robot de massage iYu ont rendu cette édition passionnante.

C'est le seul salon dédié aux industries du futur qui a pu se tenir cette année en France, le Salon Progiciels. D'où l'impatience et le plaisir exprimés ce jeudi à Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie par les exposants et visiteurs de ce salon dédié à la Performance et à l'Innovation.

L'occasion d'échanger sur quelques grands sujets d'actualité, comme la 5G, la digitalisation des entreprises ou l'intelligence artificielle, mais aussi de découvrir de nouvelles vertus aux robots.

Une 40 aine d'exposants ont pu participer à cette 25 ème édition de Progiciels © Radio France - Marie AMELINE

Un robot de massage pour diminuer les tensions au travail

Il s'appelle iYU et loue déjà ses services à de grands groupes industriels français qui misent sur le bien-être au travail pour améliorer la productivité de leurs salariés et, par voie de conséquence, leur compétitivité.

iYU est un bras articulé mis au point par la jeune société lyonnaise Capsix-robotics, créée par le roboticien François Eyssautier.

"L'objectif c'est d'apporter une solution de bien-être sur le lieu de travail. iYU est destiné à être en permanence dans l'entreprise, dans une pièce dédiée. Le salarié va réserver sa séance et son massage sur une plateforme. Tous les protocoles de massage ont été élaborés par un kiné" détaille François Eyssautier.

Modélisation en 3D du corps humain

"Nous sommes une équipe de trois personnes qui avons développé cette solution assez complexe basée sur une modélisation en 3D du corps humain pour pouvoir adapter le massage défini, par le kiné, à la morphologie de la personne allongée sur la table" François Eyssautier.

Selon lui, ce n'est plus un problème de se faire toucher par un robot, "la technologie est là, les mentalités évoluent. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus un problème de laisser un robot nous faire faire cela, le laisser nous toucher parce qu'ils ont appris à être beaucoup plus souple, et donc à être plus proches de nous" conclut-il.