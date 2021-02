Haute-Savoie : les Hôpitaux du Mont-Blanc se dote d'un centre d'appels téléphoniques

Depuis début février, les téléphones ne sonnent plus dans le vide aux Hôpitaux du Mont-Blanc. Pour répondre au mécontentement des patients et à l'augmentation des appels liée au coronavirus, l'établissement de Haute-Savoie a créé un centre d'appels avec un numéro de téléphonique unique.

C'est un effet collatéral de l'épidémie de coronavirus. Les standards téléphoniques des hôpitaux explosent. Ces derniers mois, à la prise de rendez-vous habituels avec les spécialistes et chirurgiens, se sont ajoutés les appels des familles de malades de la Covid-19 et les demandes de vaccination.

Un seul numéro : 04.50.47.30.89

Aux hôpitaux du Mont-Blanc en Haute-Savoie qui regroupent les sites de Sallanches, Chamonix et Cluses, face au mécontentement des patients et à la pression endurée par les secrétaires médicales : un centre d'appels vient d'être mis en place avec un numéro spécifique et trois personnes dédiées à la prise de rendez-vous.

Le centre d'appel est joignable de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 du lundi au vendredi pour des prises de rendez-vous, composez le 04.50.47.30.89. Il est possible également de prendre rendez-vous en ligne.