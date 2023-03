Haute-Savoie : "On est des pestiférés, des oubliés" pour la porte-parole d'Action Covid Long

Le covid a quasiment disparu des informations quotidiennes, trois ans après son apparition. L'épidémie s'est stabilisée, mais certains malades souffrent toujours de symptômes. Ce sont les covid longs. Pour la porte-parole de l’association nationale Action Covid Long, l'Annécienne Annabelle Georges, ces malades sont les grands oubliés.

France Bleu Pays de Savoie - Vous avez eu le covid il y a trois ans, en mars 2020. Vous étiez âgé alors 37 ans. Vous aviez une vie active, sportive. Vous avez eu des symptômes très forts dès le début ?

Annabelle Georges - Oui j'ai développé la maladie le 20 mars 2020 et j'ai eu des symptômes extrêmement violents, au point que j'ai cru mourir au début. Ce qui était très violent, c'était de grosses convulsions au niveau cardiaque. J'avais un couteau planté dans le cœur, j'avais le rythme cardiaque qui descendait à 30, qui montait à 180 et je n'étais plus capable de rien du tout avec des maux de tête, des maux musculaires et articulaires. Quelque chose d'assez impressionnant. Pourtant, je ne suis pas douillette.

Vous n'avez jamais guéri ?

Non, j'ai toujours été malade et au bout d'un mois et demi, deux mois, un tas d'autres symptômes sont arrivés.

Vous étiez basketteuse de haut niveau. Aujourd'hui, votre vie ressemble à quoi ?

Je faisais énormément de sport. Aujourd'hui, ma vie, c'est une vie sans vie. Se laver, faire ses courses, faire son ménage : ces choses-là sont encore très compliquées pour moi. Je suis obligée de le faire avec quelqu'un. Ma vie sociale est quasi inexistante. Sortir, aller au restaurant, c'est impossible parce que j'ai des gros problèmes digestifs. Le sport maintenant, c'est uniquement aller se promener, faire de la petite marche douce. C'est une vie de douleurs non-stop et c'est une vie handicapante. C'est un petit peu comme les maladies invisibles : on nous voit mais on ne voit pas forcément tous les jours qu'on est malade. On entend parfois dire que le covid long, c'est de la fatigue et qu'on on est des feignants mais ce n'est pas du tout le cas.

Du côté du grand public, vous le dites, c'est difficile de comprendre, de reconnaître le covid long. Et du côté de la médecine, de l'assurance maladie, il y a une vraie reconnaissance ?

Non, on est vraiment énormément en retard et c'est toute la problématique et tout notre combat. Une loi a été votée il y a un an, pour reconnaître, on va dire officiellement, le covid long. Mais il n'y a rien de mis en place encore. Il y a des fiches HAS [NDLR : des fiches de la Haute Autorité de santé pour guider les médecins généralistes] qui expliquent le quotidien, mais les prises en charge sont très minimes. C'est un petit peu au bonheur la chance suivant le département où vous vous trouvez. Quand vous avez réussi à trouver un médecin qui vous écoute, qui vous prend ni pour une folle ni pour un problème psychologique, il faut qu'il soit en capacité de pouvoir nous soigner. Et là encore, c'est hyper compliqué d'avoir les bons soins. Quant à la reconnaissance, que ce soit en ALD (affections longue durée) ou par les MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées), sachant que cette maladie n'a pas de case officielle, c'est encore un vrai parcours du combattant pour pouvoir être reconnu. Et une fois de plus, suivant les départements, suivant le médecin qui vous a rempli le dossier, c'est plus ou moins difficile. On est vraiment dans la complication de la reconnaissance de la prise en charge.

Pendant la préparation, vous avez dit : "ma vie d'avant est terminée". Ça veut dire que vous n'avez pas d'espoir de guérison ?

Non, je n'en ai plus. Ça fait trois ans que je suis malade. J'ai des espoirs de que ma maladie s'amenuise, que je progresse au quotidien, que je fasse plus de choses. Mais ça fait trois ans, par exemple, que je souffre de la tête plus forts que les migraines jour et nuit, que j'ai des insomnies. L'an dernier il y a eu deux jours - et je les ai mis sur le calendrier - où je n'ai pas eu mal à la tête pendant quelques heures. Je n'ai pas trop d'espoir. J'aurais de l'espoir s'il y avait énormément de recherches, si on mettait des fonds pour nous trouver des traitements. Mais aujourd'hui, on est vraiment soit des pestiférés, soit des oubliés. Et il n'y a pas assez de moyens pour nous. Comme beaucoup d'autres maladies invisibles. Notre espoir à nous les malades, aujourd'hui il est très bas.