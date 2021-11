Haute-Savoie : réouverture prochaine de deux centres de vaccination

Deux centres de vaccination vont rouvrir leurs portes en Haute-Savoie : celui de Sciez (du 22 novembre au 20 décembre), et celui de Thônes (du 29 novembre au 23 décembre), ce qui portera à 10 le nombre total de centres dans le département d'ici la fin de l'année.

Objectif : faciliter l'administration de la troisième dose de rappel pour les plus de 65 ans, alors que la France est à son tour frappée par la 5e vague de l'épidémie de Covid-19. Retrouvez la liste des centres et les informations pratiques pour prendre rendez-vous en cliquant sur ce lien.

Pas de réouverture pour l'instant en Savoie

"Concernant la Savoie, les six centres existants sur le département suffisent à répondre à la demande des doses de rappel. De plus, les pharmacies prennent une part de plus en plus conséquente dans les vaccinations. Il n'y a donc pas de réouverture de centres prévue à ce jour", précise la préfecture de la Savoie.

Ce jeudi le taux d'incidence était de 148 cas pour 100.000 habitants en Savoie, et de 104 en Haute-Savoie.

