Haute-Savoie: 4 aides-soignantes pour 73 résidents, situation alarmante à l'Ehpad Saint-françois à Annecy

A Annecy, l'Ehpad Saint-François, géré par le Centre Hospitalier Annecy Genevois, 14 résidents sont atteints du Covid-19, ainsi que 5 membres du personnel dont le médecin référent.

L'établissement est aujourd'hui dans une situation catastrophique dénonce Angélique Neutens, représentante de la CGT au CHANGE.

"A ce jour, Il ne reste plus que 4 aide-soignantes pour s'occuper des 73 résidents dont ceux qui sont à l'isolement. Et les renforts annoncés par la direction n'arrivent pas. Ce matin encore, j'ai reçu des appels d'agents qui appellent au secours. Ce n'est plus possible.