Haute-Savoie : six nouveaux lieux de dépistage au Covid-19

C'est une opération inédite de dépistage préventif de la COVID 19 en Haute-Savoie. On peut désormais se faire dépister au Covid-19 dans plusieurs lieux dès ce jeudi 13 août (plage d'Albigny à Annecy). L'hôpital du Change (Centre hospitalier Annecy Genevois) avait déjà organisé une journée de tests ouverts à tous le 30 juillet sur le Pâquier à Annecy.

Six lieux pour se faire tester en Haute-Savoie

L'hôpital, associé aux villes de Saint-Julien-en-Genevois et d’Annecy, à la demande de l’ARS et de la Préfecture de la Haute-Savoie, et en partenariat avec le SDIS 74 et la Croix-Rouge organisent cette campagne de dépistages préventifs durant tout le mois d’août avec plusieurs rendez-vous hebdomadaires:

- Jeudi 13/08 à Annecy – Plage d’Albigny de 10h à 13h

- Lundi 17/08 au CHANGE, site Metz-Tessy de 9h à 12h

- Jeudi 20/08 à St Julien-en-Genevois – Place du marché de 10h à 13h

- Lundi 24/08 au CHANGE, site Metz-Tessy de 9h à 12h

- Jeudi 27/08 à Annecy – Place François de Menthon face à Courier de 10h à 13h

- Lundi 31/08 au CHANGE, site de Metz-Tessy de 9h à 12h.

Un objectif de 200 prélèvements est fixé à chacun de ces rendez-vous. Ce dépistage est, pour les premières actions, ouvert à tous, sans rendez-vous ni prescription médicale et il est pris en charge à 100% par l'Assurance maladie.

Les personnes à risques attendues en priorité

La Haute-Savoie fait partie des départements où le virus circule activement avec un taux d’incidence supérieur à la moyenne nationale. par exemple, pour la semaine du 27 juillet dernier, le taux d’incidence en Haute Savoie était de 26.8 cas positifs pour 100 000 habitants, contre 12 au niveau national. Ces opérations de dépistage ont vocation à sensibiliser les populations les plus exposées actuellement au virus, et notamment les 18-45 ans qui sont aujourd'hui les premiers vecteurs du virus qui se propage amplement durant les réunions familiales, les rencontres entre amis et autres moments de convivialité.

Evidemment, les personnes "à risques" sont invitées à venir se faire tester en priorité :

- Si vous avez des symptômes ou si vous avez eu récemment un contact à risque (sans masque) avec un cas confirmé et n’ayant pas pu se faire tester en laboratoire privé.

- Personnes asymptomatiques ayant de nombreux contacts sans port du masque systématique (fréquentation de bars, boites de nuit, ou autres lieux de convivialité, réunions familiales ou amicales avec plus de 10 personnes).

En cas de résultat positif, les personnes seront contactées par un médecin spécialiste pour leur préciser la conduite à adopter. Par ailleurs, les spécialistes médicaux rappellent qu’une PCR négative ne garantit pas l’absence d’infection dans les jours à venir et ne constitue pas un « passeport santé » qui pourrait les dispenser des gestes barrières.