Haute-Savoie : trois cas de rhinopneumonie confirmés chez des chevaux

Grosse inquiétude dans les écuries. Trois cas de rhinopneumonie sont confirmés dans le département de Haute-Savoie par la préfecture. Les chevaux ont été contaminés lors d'une compétition internationale de saut d'obstacles organisée fin février près de Valence en Espagne. La Haute-Savoie est désormais en vigilance orange, risque modéré à la maladie.

Confinement des chevaux

Si la maladie est connue et maîtrisable en temps normal, il s'agit cette fois d'un variant extrêmement contagieux du virus et plus dangereux car il provoque dans certains cas des symptômes neurologiques paralysant l'animal. "Lorsqu'un cheval est couché, cela provoque des problèmes de transit et dans le pire des cas des coliques, une conséquence potentiellement mortelle" explique Jennifer Michelon, présidente du syndicat des chevaux de sport des Pays de Savoie.

"C'est un peu comme si vous organisiez un concert et que deux personnes ont le Covid-19, c'est la panique. Tout le monde a peur d'être contaminé." - Jennifer Michelon, présidente du syndicat des chevaux de sport des Pays de Savoie

ÉCOUTEZ - Le témoignage de Jennifer Michelon, présidente du syndicat des chevaux de sport en Pays de Savoie. Copier

Par ailleurs, l'apparition du virus dans un concours où environ 800 chevaux sont réunis est particulièrement inquiétante, d'habitude les foyers de contamination sont rapidement isolés.

Gestes barrières et vaccination, comme pour le Covid-19

Les chevaux ne doivent plus se déplacer jusqu'au 28 mars pour éviter la propagation du virus. Toutes les compétitions, les stages et les rassemblements sont également annulés jusqu'à cette date. Mais les propriétaires d'écuries doivent également prendre des mesures concernant leurs clients.

"Le virus peut être sur vos vêtements ou sur votre véhicule" explique Jennifer Michelon. Propriétaire des écuries du Rampignon à Annecy-le-Vieux, elle demande aux cavaliers "de ne pas utiliser leurs matériels dans des écuries différentes, de le désinfecter mais aussi de laver leurs mains et leurs vêtements. Un peu comme pour le Covid-19" sourit la présidente du syndicat.

"Je demande à mon maréchal-ferrant de venir tous les matins avec un pull propre pour éviter toute contagion." - Jennifer Michelon, présidente du syndicat des chevaux de sport des Pays de Savoie

ÉCOUTEZ - Les mesures mises en place dans le centre équestre de Jennifer Michelon à Annecy-le-Vieux. Copier

Comme dans la lutte contre le coronavirus, accéder au vaccin contre la rhinopneumonie n'est pas facile. "Depuis un peu plus de deux ans, il est difficile d'obtenir des vaccins, pour des raisons de rupture de stock ou autres" explique Jennifer Michelon. Sans compter le coût de la vaccination. À 70 euros la dose, la monitrice d'équitation a donc dû choisir parmi ces 70 chevaux, lesquels recevraient le vaccin. "Tous nos chevaux de concours ont été vaccinés et nos jeunes chevaux également car ils sont en contact régulier avec nos poulinières. La rhinopneumonie peut provoquer chez les juments en gestation un avortement".