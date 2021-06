Haute-Savoie : un premier foyer de contamination au variant Delta détecté

"Un plan d’action immédiat est déployé à l’échelle de la commune de Ballaison suite à la confirmation de premiers cas de contamination par le variant delta", indique ce dimanche la Préfecture de la Haute-Savoie dans un communiqué.

Selon nos informations, ce sont au moins quatre membres d'une même famille qui ont été contaminés. Le variant Delta (dit "indien") aurait été contracté par une personne sur son lieu de travail, avant d'être importé au sein du cercle familial.

Dépistage et vaccination sans rendez-vous ce lundi

Face à cette situation, la préfecture annonce deux opérations de dépistage et de vaccination lundi et mardi sur la commune de Ballaison. Objectif : renforcer les moyens d’action et éviter une reprise épidémique dans le département de la Haute-Savoie.

un dépistage est organisé sur Ballaison le lundi 28 juin de 12h à 18h au 79 route des Fées, près de la mairie, il sera mis en œuvre par l’équipe des médiateurs lutte anti-covid. Mardi : une opération de vaccination, sans rendez-vous avec le vaccin Pfizer, est prévue sur Ballaison le mardi 29 juin de 14h à 20h à la salle des fêtes communale, 230 impasse de Thenières.

"Afin de maîtriser la diffusion du variant delta dans le département, toutes les ressources sont mobilisées", poursuivent les autorités. "Au niveau départemental, les opérations de contact tracing se poursuivent pour identifier les personnes à risque de contamination et agir au plus vite auprès de ces personnes potentiellement exposées à ce variant, et les isoler pour casser les chaînes de transmission".